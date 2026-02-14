Basket, Divisione Regionale 1: Desenzano e Orzinuovi seconde

Mentre la capolista Soresina continua a viaggiare a ritmi sostenuti in vetta, le squadre bresciane provano a restare agganciate nella parte alta della classifica di Divisione Regionale 1. La sesta giornata di ritorno registra i successi nei derby per Virtus Desenzano, River Orzinuovi e Verolese.

Le partite

L’Albrici, dopo l’uscita dal roster dei fratelli Gardin e l’ingaggio di Simone Dolci, affronta l’impegno con alcune defezioni e viene superata in casa (62-64) dai gardesani. Desenzano si inserisce così nel gruppo delle seconde, in una classifica che vede ben quattro bresciane condividere la piazza d’onore. Gara equilibrata e a basso punteggio, decisa nel finale dalla maggiore lucidità ospite. In evidenza Morigi (15 punti), Zoccoli (14) e De Martin (10).

Prosegue la serie di derby con il prezioso successo interno del River Orzinuovi sui Pythons Montichiari. Il 74-69 finale permette alla squadra di Maioli di salire al secondo posto. L’incrocio della Bassa è combattuto: Montichiari parte bene e chiude avanti all’intervallo (40-42), trascinata da Alberto Pezzali (18 punti). Nella terza frazione il River aumenta la precisione offensiva, mandando in doppia cifra Piscioli, Tessitore, Paderno, Brunelli e Zanardi. Il match si decide nei minuti conclusivi, con Orzi più fredda nei possessi chiave.

Passo indietro per Sarezzo, nettamente superata in casa (59-77) dalla Verolese. I valtrumplini partono meglio, ma gli ospiti costruiscono il break decisivo nel terzo quarto (42-51). Sugli scudi Corona (15), Colombo (12), Agazzi e Anghel (11).

Continua infine la stagione complicata del Chiari, sconfitto tra le mura amiche dalla Caluschese (61-80), che allunga nella terza frazione.

La classifica

Soresina 32; Sarezzo, Coccaglio, River Orzinuovi e Desenzano 26; Gussola 24; Treviglio e Verolese 22; Brignano 16; Montichiari 14; Caluschese 12; Dalmine 10; Excelsior Bg 8; Chiari 0.