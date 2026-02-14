Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket, Divisione Regionale 1: Desenzano e Orzinuovi seconde

Roberto Cassamali
Soresina resta in vetta, ma alle sue spalle quattro bresciane condividono il secondo posto. Nella sesta di ritorno sorridono Desenzano, River Orzinuovi e Verolese, mentre cadono Sarezzo e Chiari
Vittorio Morigi guardia Desenzano © www.giornaledibrescia.it
Vittorio Morigi guardia Desenzano © www.giornaledibrescia.it
AA

Mentre la capolista Soresina continua a viaggiare a ritmi sostenuti in vetta, le squadre bresciane provano a restare agganciate nella parte alta della classifica di Divisione Regionale 1. La sesta giornata di ritorno registra i successi nei derby per Virtus Desenzano, River Orzinuovi e Verolese.

Le partite

L’Albrici, dopo l’uscita dal roster dei fratelli Gardin e l’ingaggio di Simone Dolci, affronta l’impegno con alcune defezioni e viene superata in casa (62-64) dai gardesani. Desenzano si inserisce così nel gruppo delle seconde, in una classifica che vede ben quattro bresciane condividere la piazza d’onore. Gara equilibrata e a basso punteggio, decisa nel finale dalla maggiore lucidità ospite. In evidenza Morigi (15 punti), Zoccoli (14) e De Martin (10).

Prosegue la serie di derby con il prezioso successo interno del River Orzinuovi sui Pythons Montichiari. Il 74-69 finale permette alla squadra di Maioli di salire al secondo posto. L’incrocio della Bassa è combattuto: Montichiari parte bene e chiude avanti all’intervallo (40-42), trascinata da Alberto Pezzali (18 punti). Nella terza frazione il River aumenta la precisione offensiva, mandando in doppia cifra Piscioli, Tessitore, Paderno, Brunelli e Zanardi. Il match si decide nei minuti conclusivi, con Orzi più fredda nei possessi chiave.

Passo indietro per Sarezzo, nettamente superata in casa (59-77) dalla Verolese. I valtrumplini partono meglio, ma gli ospiti costruiscono il break decisivo nel terzo quarto (42-51). Sugli scudi Corona (15), Colombo (12), Agazzi e Anghel (11).

Continua infine la stagione complicata del Chiari, sconfitto tra le mura amiche dalla Caluschese (61-80), che allunga nella terza frazione.

La classifica

Soresina 32; Sarezzo, Coccaglio, River Orzinuovi e Desenzano 26; Gussola 24; Treviglio e Verolese 22; Brignano 16; Montichiari 14; Caluschese 12; Dalmine 10; Excelsior Bg 8; Chiari 0.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Basket B Interregionale
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario