Basket B interregionale, turno cruciale per le bresciane

È un turno cruciale quello che attende le due bresciane impegnate nel campionato di Serie B Interregionale: Iseo e Gardonese cercano un successo che potrebbe mettere una seria ipoteca sul passaggio al secondo turno nelle prime sei posizioni, obiettivo dichiarato sin dall’inizio della stagione.

Iseo

I sebini, in testa con 24 punti, saranno i primi a scendere in campo, sabato 11 gennaio alle 21, nel delicato confronto casalingo contro Pizzighettone, attualmente distante solamente due lunghezze. Per il gruppo di coach Mazzoli, già vittorioso all’andata per 79-78, si tratta di un match dal valore doppio, come sottolineato dal Gm Giacomo Zani.

«La classifica ci sorride, e anche quella ipotetica della seconda fase ci vedrebbe partire attualmente con 12 punti grazie alle vittorie negli scontri diretti. In questo contesto si inserisce lo scontro con Pizzighettone, una squadra eccellente che considero tra le migliori del girone e molto più accreditata di noi per la vittoria finale, almeno secondo i pronostici di inizio stagione. Abbiamo già vinto sul loro campo e vogliamo confermarci anche in casa. Sarà una sfida aperta e spettacolare, senza dubbio il match clou della giornata».

Un cammino, quello di Iseo, che sta portando grande soddisfazione al Gm. «Siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo in questa stagione. Nonostante i numerosi infortuni che ci hanno penalizzato, Mazzoli è riuscito a creare un gruppo vero, composto da giocatori che credono l’uno nell’altro: un clima totalmente diverso rispetto alla scorsa stagione. Essere in testa è una sorpresa anche per me: l’obiettivo iniziale era posizionarci tra le prime sei, ma ora, vista la situazione attuale, è giusto puntare in alto».

Gardonese

Sfida sulla carta meno complicata per la Gardonese, che occupa la terza posizione in classifica con 22 punti, a pari merito con Bologna e Pizzighettone. Domenica alle 18, al PalaItis, i ragazzi di coach Perucchetti ospiteranno Cernusco, terz’ultima in graduatoria, ferma a quota 12. «Non potevamo iniziare il nuovo anno in maniera migliore – ha affermato Sandro Marelli, diesse della Migal –. Ora la sfida con Cernusco dovrà dare continuità al momento positivo. La scorsa domenica, contro la Sangiorgese, abbiamo conquistato quella che considero la miglior vittoria della stagione: una prestazione davvero convincente da parte di tutta la squadra, in un match giocato ad altissimo livello. Dovremo sfruttare l’entusiasmo dato da questo successo per conquistare altri due punti, anche se non è il momento di fare calcoli. Non mi nascondo: questa squadra ha dimostrato di meritare il posto che occupa in classifica, e ho piena fiducia che riusciremo a chiudere tra le prime sei. Sarà però importante vedere come arriveremo alla seconda fase e con quanti punti. Ogni partita contro le nostre dirette concorrenti avrà un peso doppio».