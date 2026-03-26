Basket, B Interregionale: incontri casalinghi per Gardonese e Iseo

L’orologio ticchetta, e la fine della regular season di Serie B Interregionale per Iseo e Gardone si avvicina sempre più: l’undicesima giornata del girone di ritorno (e ne resteranno poi ancora quattro da disputare) andrà ufficialmente in scena sabato con due turni casalinghi. Alle 20.30, infatti, la Coram attende al PalAntonietti la terza forza del campionato Dinamica Gorizia, mentre alle 21 gli Stings di Curtatone se la vedranno con la Gardonese al PalaItis.

Giornate decisive

La classifica, al momento, rimanda questo verdetto: nessuna delle bresciane è tra le prime otto che accederebbero alla fase playoff (che si trova a quattro punti sopra Iseo e sei sopra Gardone). I gialloblù sarebbero salvi senza patemi insieme alla Jadran Trieste e alla Virtus Padova (a 20 lunghezze, mentre i sebini sono a 18), mentre sarebbe playout per Montebelluna (18), Gardone (16), Castel San Pietro (12) e Carrè (10). Una classifica ancora abbastanza compatta, che di fatto non chiude matematicamente nessuna porta: servirà però, chiaramente, non perdere punti nelle prossime giornate.

La Gardonese

Per entrambe le bresciane era stata sconfitta netta all’andata: Iseo era collato 110-75 a Gorizia, mentre a Curtatone il risultato conclusivo era stato 85-65. La classifica vedere ora Gorizia a +10 sull’ultima al momento attesa ai playoff (32 punti, 14 sopra i gialloblù) e gli Stings a 26 (+10 sulla truppa di Sguaizer). Per entrambe la fase successiva non è ancora blindata matematicamente: si tratterà quindi di due sfide delicate, con tutte le squadre in campo alla ricerca – sebbene per motivi diversi – di punti preziosi.

In serie C

In Serie C è invece ultima giornata di regular season per le sei bresciane. I verdetti già scritti vedono l’accesso ai playoff Ospitaletto e Mazzano (con dalla loro il fattore campo) e Gussago: il Cxo scenderà in campo sabato alle 18 contro Carpe Diem, la Nbb alle 20.45 contro Cernusco e i franciacortini alle 18.30 contro Seriana.

Niente da fare per Manerbio, sconfitto ieri sera da Bottanuco: per i Lupi sarà salvezza diretta senza alcun accesso alla fase successiva, e la loro – complessa – stagione termina qua. Sarà invece playout per Verolanuova e Pisogne, che chiuderanno la stagione con il derby in programma sabato alle 20.30: al momento si trovano entrambe a 18 punti, e la gara del fine settimana servirà a definire le griglie della prossima fase.