Basket, B Interregionale: Iseo e Gardonese cercano il riscatto

Con la decima giornata di Serie B Interregionale in programma questo weekend, l’avvio di stagione si può ormai dire esaurito, ma Gardone e Iseo sembrano ancora cercare la quadra di quella che sembra a tutti gli effetti un’annata complessa. Reduci entrambi da due frustranti sconfitte lo scorso fine settimana, saranno i sebini a dare il la alla giornata sabato alle 20.30 contro il fanalino di coda Castel San Pietro al PalAntonietti, mentre i valtrumplini saranno impegnati domenica alle 18 nella delicata trasferta in casa della Jadran Iseo.

Sul Sebino

I gialloblù dovranno, prima di tutto, scrollarsi di dosso l’ultimo scivolone a Monfalcone, come ha sottolineato anche capitan Mirko Gentili. «Siamo stati protagonisti di una signora partita per 36 minuti – è stato l’amaro commento del play romano –, poi loro hanno alzato l’intensità e noi abbiamo pagato le rotazioni ridotte, peggiorate dall’infortunio muscolare di Procacci che l’ha visto out dal secondo quarto e dell’uscita di Veronesi per cinque falli. Anche io, benché non avessi ancora l’okay del medico (dopo l’infortunio alle costole di qualche settimana fa, ndr.) ho giocato comunque l’ultimo minuto ed il supplementare. Ci abbiamo provato, ce l’abbiamo messa tutta, non ce l’abbiamo fatta».

Uno smacco che però potrà diventare benzina per la gara casalinga di sabato. «Sarà una gara importante davanti al nostro pubblico: abbiamo recuperato Ferdi Bedini e io dovrei essere in campo, mentre sarà difficile avere tra i nostri Procacci. Non è un periodo fortunato, no, ma ora dobbiamo pensare a chi c’è e non a chi non potrà esserci. Sabato dobbiamo dare il meglio».

In Valtrompia

Quasi pressoché la stessa l’aria che si respira in Valtrompia alla corte di Sguaizer, che domenica si sposterà in terra giuliana per affrontare la Jadran, attualmente penultima ma a pari punti con i biancoblù. «Siamo reduci da una sconfitta che ha bruciato – ha analizzato capitan Nacho Davico –: abbiamo pagato un primo quarto davvero poco in fiducia, conseguenza delle mancanze offensive della precedente partita. Cosa mi aspetto contro la Jadran? Una buona prestazione, indipendentemente dal risultato. Loro in casa sono una squadra davvero ostica, ma sono ottimista riguardo al fatto che noi tireremo fuori carattere, amor proprio ed orgoglio. Siamo una squadra che ha voglia di dimostrare quanto vale davvero».

Il capitano della Gardonese Nacio Davico - © www.giornaledibrescia.it

I biancoblù potrebbero non essere tutti a disposizione: Federico Lui ha riportato un infortunio alla caviglia nell’ultima gara, alla quale anche Felix Amo era arrivato con qualche acciacco alla schiena.

In serie C

In Serie C invece la gara regina della dodicesima giornata sarà sabato il derby tra Gussago e Mazzano, in programma alle 18.30. In contemporanea Pisogne attenderà Seriana, mentre alle 18 Manerbio scenderà in campo contro Carpe Diem. Posticipo domenicale per Verola, attesa da San Pio, e Ospitaletto, che in casa se la vedrà con Busnago.