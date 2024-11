Basket B Interregionale, la Gardonese travolge SanseBasket

Nello sport, si sa, talvolta sono le gare dagli esiti più scontati alla vigilia a regalare i rovesci più disastrosi: sul parquet del PalaItis, però, è una Migal cinica e senza alcuna intenzione di cadere nei luoghi comuni a schiantare i cremonesi di SanseBasket. La società, qualche settimana fa, aveva chiesto un filotto di vittorie per le tre gare consecutive in casa che attendevano i biancoblù: detto, fatto.

I valtrumplini raccolgono quindi la quarta vittoria consecutiva (una a Cernusco e poi tre sul parquet di casa), e si uniscono (a 12 punti) ai cugini della Syneto, Sangiorgese e Pizzighettone (che i ragazzi di Perucchetti affronteranno mercoledì nel turno infrasettimanale). I padroni di casa di fatto passeggiano su un parquet caldo, ma dove il risultato non è mai messo in discussione nemmeno per un secondo, mandando cinque giocatori in doppia cifra in una sfida dove tutti, però, fanno il loro: a un Mazzantini on fire (22 al finale) si uniscono Jovanovic (19), Davico (18), Grani (11) e Basso (10). Convince anche il giovanissimo Porta: per il classe 2006, impiegato con più costanza dall’infortunio di Tonut – ancora ai box, ma stasera in panchina con la squadra – un’altra convincente prestazione.

Costanza

La cronaca della gara è una costante ripetizione di predominio da parte dei padroni di casa: Mazzantini stappa la gara dall’arco, e dopo dieci minuti il tabellone luminoso segna un 23-9 pesantissimo. Gli ospiti cercano di rialzare la testa in avvio di secondo quarto, arrivando fino al 38-24, ma i valtrumplini non hanno alcuna intenzione di consentire un avvicinamento che sia davvero pericoloso. Ai 20’ è 51-34. Nessuna pietà da parte dei padroni di casa, che non accennano a diminuire il ritmo neanche nella ripresa, centrando il 71-48 a fine terzo quarto e arrivando a sfiorare i cento punti in conclusione.

La classifica

Curtatone 14, Iseo, Gardonese, Sangiorgese e Pizzighettone 12, Bologna, Nervianese e Reggio Emilia 8, Social Osa Milano, Cernusco e Blu Orobica 6, Sansebasket 4.

Il tabellino

Gardonese-SanseBasket 94-67

Migal Gardonese: Davico 18, Porta 2, Santi, Grani 11, Tonut ne, Motta 4, Sambrici 4, Basso 10, Jovanovic 19, Mazzantini 22, Renna ne, Malagnini 4. All.: Perucchetti.

SanseBasket: Turin 5, Belloni 15, Galdiolo 11, Dal Cero ne, Grassi 3, Boschiroli, Ivanovskis 10, Zanotto 1, Fantoma 6, Comastri, Speronello 5, Zampolli 11. All.: Coccoli.

Arbitri: Vincenzi e Lorefice.

Note: parziali 23-9, 51-34, 71-48.