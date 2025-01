Basket B Interregionale, la Gardonese inciampa contro Social Osa

Festa rimandata: sul parquet del PalaIseo di Social Osa la Gardonese inciampa 75–66 al termine di una gara altalenante e mai affrontata con il giusto piglio da parte dei ragazzi di Perucchetti. Un risultato che implicherà ancora una settimana di attesa prima che i valtrumplini possano appendere in bacheca l’accesso alla fase successiva del campionato di B Interregionale, spostando i festeggiamenti alla sfida in terra cremonese di sabato prossimo contro il fanalino di coda della classifica SanseBasket.

Non bastano i 20 punti di un agguerrito capitan Davico e gli 11 dell’ottimo gregario Mazzantini ad evitare il tracollo dell’ultimo quarto per i biancoblù, che, dopo tre quarti tirati, piegano la testa ai padroni di casa.

I meneghini partono in quarta con De Carlo e Forte, strappando un rapido 5-1 che i valtrumplini rammendano con Basso e Davico: la gara diventa un serrato botta e risposta, dove sono però i padroni di casa a mantenere il muso avanti, chiudendo ai 10’ sul 19-16. Sono sempre i ragazzi di Passera (ex playmaker del Basket Brescia) a dare il la alla seconda frazione, ma i bresciani ritrovano concentrazione e orgoglio con il sorpasso dall’arco di capitan Davico (22-23), che, in tandem con Jovanovic, mantiene la situazione in favore dei biancoblù. Social Osa però resta sulla brevissima distanza con un Forte in forma smagliante, e sul 31-30 per i suoi coach Perucchetti ferma tutto, e gli ultimi secondi prima della sirena di metà valgono a Malagnini il tiro del 33-30 che manda tutti negli spogliatoi.

Il gioco rimane serrato nella ripresa: Social Osa sorpassa con Toso dalla lunetta, la Migal ricambia con Malagnini e riprende le redini della gara, ma i padroni di casa non concedono al gap di eccedere mai oltre la breve distanza, e Siepi e Casini in successione valgono l’aggancio al 30’ (50-50). È Toso a inaugurare l’ultimo giro di boa, e a dare ai suoi la spinta per dare una spallata al tabellone luminoso: i meneghini ingranano, e a 2’ dalla fine guidano 68-59 (parziale secco di 18-9). Coach Perucchetti cerca di salvare il salvabile invocando il time out per i suoi, ma il gap non accenna a diminuire: Malagnini e Davico di provano dalla lunetta, ma la gara scivola via dalle dita dei biancoblù.

Il tabellino

Social Osa - Gardonese 75-66

Social Osa: Casini 9, Macchi 15, Bossola 2, Esposito ne, Martino ne, Siepi 7, Moschiari ne, De Carlo 4, Quiroz 13, Viscardi ne, Toso 11, Forte 14. Allenatore: Passera.

Mi.ga.l Gardonese: Davico 20, Porta, Santi, Grani 6, Tonut ne, Motta 7, Sambrici ne, Basso 8, Jovanovic 7, Mazzantini 11, Renna, Malagnini 7. Allenatore: Perucchetti.

Arbitri: Marchesi e Brambilla.

Note: parziali 19-16, 33-30, 50-50