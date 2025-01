Basket B Interregionale, la Gardonese batte la Sangiorgese 80-68

Serviva vincere, e s’è vinto. La Migal travolge per 80-68 la Sangiorgese sul parquet del PalaItis, rifacendosi della pesante sconfitta subita nel girone d’andata contro i meneghini. Due punti dal peso specifico non indifferente, ora che le sei compagini che accederanno alla seconda fase si avvicinano sempre di più, e che assumono ancora più valore proprio perché raccolti contro una squadra che si trovava a pari punti con i ragazzi di Perucchetti.

La gara

Buone le prestazioni di Davico (top scorer per i suoi con 20 punti), e dei soliti Jovanovic (16), Mazzantini (14) e Grani (14), la cui freddezza nel secondo quarto si rivela preziosissima per i suoi. Il primo quarto si apre sulle montagne russe: gli ospiti i partono bene, Giarelli segna il 6-5 per i suoi, ma i valtrumplini sono abili a calare rapidamente la scure sul collo dei meneghini. Jovanovic e Davico si fanno eco dall’arco, e strappato l’11-6 i biancoblù mettono stabilmente il muso avanti, firmando il 17-12.

Incassato il sorpasso, però, la Sangio risponde d’orgoglio, trovando un break di 5-0: avvertito il fiato sul collo, la Migal risponde con il solito elegantissimo Jovanovic, che dall’arco infila il 22-18 che chiude la prima frazione. È Mazzantini a stappare il secondo quarto: Nikoci risponde, la Migal si inceppa sotto canestro e il gap si assottiglia rapidamente. Venier infila il 26-27 per i suoi, coach Perucchetti ferma tutto, ma al rientro sul parquet Nikoci dalla linea della carità rimette tutto in parità sul 27-27. È Grani a rimettere avanti i suoi: sei punti consecutivi per il trevigiano classe 2003, che dà il colpo di reni necessario ai biancoblù per riassestarsi sopra gli ospiti. La Sangio sembra tenere botta, ma la Migal si fa corsara: Mazzantini libera la bomba, Davico fa eco dalla lunetta, e i valtrumplini a metà guidano 45-33.

La ripresa

Stesso atteggiamento quello messo in campo dai biancoblù nella ripresa: il gap non accenna ad assottigliarsi, e a metà il risultato segna 57-40, mentre spalti e parquet si accendono. Con 58” sul cronometro per chiudere la terza frazione è il capitano ad infilare il +20 (66-46), che chiude – virtualmente e di fatto – la sfida. L’ultimo quarto non promette – e non offre – sorprese di alcun genere. La Migal si mette in poltrona: non concede recuperi particolari ai milanesi e continua a divertirsi e a far divertire fino alla sirena.

Il tabellino

Gardonese-Sangiorgese 80-68

Mi.Ga.L Gardonese: Davico 20, Porta, Santi ne, Grani 14, Tonut ne, Motta 4, Samrbici ne, Basso 8, Jovanovic 16, Mazzantini 14, Renna ne, Malagnini 4. All.: Perucchetti

Sangiorgese: Testa 26, Tosetti 2, Costa 8, Ardemagni ne, Frontini ne, Venier 8, Giarelli 13, Gozo 2, Riccardo Picarelli, Andrea Picarelli 2, Nikoci 7. All.: Di Gregorio

Arbitri: Di Giuseppe e Tadic

Note: parziali 22-18, 45-33, 69-48