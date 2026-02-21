Giornale di Brescia
Basket, B Interregionale: Iseo supera 81-68 la Virtus Padova

I sebini salgono a quota 18 punti e si proiettano all’ottavo posto in classifica
Milos Joksimovic di Iseo
Milos Joksimovic di Iseo
Un’ottima Iseo supera al PalaAntonietti la Virtus Padova 81-68, sale a quota 18 punti e si proietta all’ottavo posto in classifica. Il successo casalingo vale l’aggancio a Pordenone, impegnata domani alle 18 sul parquet di Curtatone. Sono quattro i gialloblù in doppia cifra. Bedini guida i suoi con 20 punti, Milovanovic firma una doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi, mentre Dal Pos e l’ottimo Joksimovic chiudono rispettivamente a 12 e 11. Da segnalare anche il rientro di Alessandro Procacci dopo l’infortunio: per lui circa 13 minuti sul parquet.

Sul parquet

L’approccio dei lacustri è deciso. Milovanovic è subito caldo, capitan Gentili lo segue a ruota e Iseo piazza un eloquente 11-3 dopo 3’ che indirizza la gara. Padova, però, non resta a guardare: con il passare dei minuti Biancotto, Trentini e Bianconi trovano ritmo e punti.

Servono allora Bedini e Joksimovic per mantenere il controllo e fissare il punteggio del primo quarto sul 23-19. Nel secondo periodo è invece Dal Pos a prendersi la scena, ben supportato da Gentili. Il duo spinge infatti Iseo fino al +9 dell’intervallo lungo (41-32).

Di nuovo in campo

Lo strappo decisivo arriva al rientro dagli spogliatoi. Milovanovic, Joksimovic e Bedini sono scatenati e realizzano 23 dei 28 punti complessivi dei sebini nel terzo quarto. La difesa padovana fatica a contenere le avanzate gialloblù e si affida a Trentini per limitare i danni, ma al 30’ il tabellone dice 69-50 e la Coram può gestire con relativa serenità.

Nell’ultimo periodo la sfida resta viva. Padova ha una reazione d’orgoglio e, con un Bianconi da 11 punti nel quarto conclusivo, piazza un 18-12 che le consente di salvare la differenza canestri. Finisce 81-68: un successo meritato e altri due punti preziosi per continuare la scalata in classifica.

La classifica

Iseo-Virtus Padova 81-68

Coram Iseo: Veronesi 2, Raineri ne, Dal Pos 12, Procacci 1, Joksimovic 11, Gentili 8, Bedini 20, Sterzi ne, Milovanovic 19, Reghenzi 8, Fantino, Zugni ne. All.: Perucchetti.

Banca Annia Virtus Padova: Fasolo 7, Moretti 2, Biancotto 11, Trentini 15, Bellarosa 5, Giovacchini, Bianconi 21, Pilone, Rigon 2, Scancelli 5. All.: De Nicolao.

Note: Parziali 23-19, 41-32, 69-50.

Basket B InterregionaleCoram IseoIseo
