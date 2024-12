Basket B Interregionale, Iseo vince il derby con la Gardonese

Ed è doppietta stagionale: sul caldissimo parquet del PalaItis è Iseo a strappare anche il derby di ritorno, imponendosi sulla Migal per 78-72. A Gardone va in scena una gara maschia, intensa e ricca di rovesci, dove la parte da leoni spetta – senza dubbio alcuno – a Jovanovic (sontuoso trascinatore dei suoi anche nei momenti più difficili, che chiude a 23 punti) e a Balogun (a cui, con 22 punti al finale, la parte dell’ex indigesto riesce benissimo).

Un risultato importante per la compagine di Mazzoli, che supera così proprio i biancoblù, restando in scia della testa della classifica.

La partita

La gara si apre all’insegna di una comprensibile tensione da derby. A farne le spese sono prima i sebini, che non segnano per 3’ e scivolano sotto 4-0 ad opera di Basso e Jovanovic. Incassato l’avvio, però, sono gli uomini di Mazzoli ad afferrare le redini del gioco: la Migal rallenta, Bonavida e Gentili ne approfittano, e confezionano rapidi il 4-11 sul quale coach Perucchetti ferma tutto.

Duello tra Balogun (22 per i gialloblù) e Mazzantini - © www.giornaledibrescia.it

È Motta a far valere l’esperienza al ritorno sul parquet e a dare respiro ai suoi: con cinque punti consecutivi i valtrumplini rientrano in gara, e chiudono ai 10’ sotto di quattro lunghezze (16-12). Il gap, però, viene rapidamente eroso: Mazzantini stappa dall’arco il quarto, Malagnini mette a referto il 2+1, e i biancoblù ribaltano sul 18-16 in meno di due minuti. Bonavida accorcia dalla lunetta, Malagnini ribatte con la stessa moneta, ed è capitan Gentili dall’arco a rimettere la situazione in equilibrio (20-20). Il PalaItis si infiamma, e la gara diventa spettacolo, in un botta e risposta dove tutti spingono per dire la loro: a Jovanovic rispondono Gentili e Balogun, Davico trova la bomba dell’ennesimo aggancio, e poi è un ingenuo Basso a concedere a Milovanovic e Bonavida tre viaggi in lunetta che i sebini concretizzano però in un punto solo sui cugini della Migal. Il nervosismo dilaga e le percentuali di tiro crollano in favore di una fisicità sempre più esasperata.

È Jovanovic a spezzare l’incantesimo con la bomba del 28-26, a cui fa rapidamente eco Motta in contropiede: Milovanovic non ci sta e accorcia sul 30-29 con 2’ da giocare, e Tommasetto firma rapidamente l’ennesimo sorpasso. Nessuno molla, e nessuno prevale davvero: Motta sgancia da tre, Tommasetto replica, e sulla sirena è Procacci a concedere ai sebini di chiudere muso avanti anche la seconda frazione (36-33). Grani stappa la ripresa, ma è un Balogun lasciato solo dalla difesa locale a tenere i suoi avanti dall’arco. Gardone resta in scia, ma i sebini riescono ad allungarsi fino al più sei (38-44).

La Migal combatte con i denti – e Mazzantini e Motta – ma deve accontentarsi di inseguire sulla breve distanza, mentre Iseo si gode le iniziative di Balogun, Tommasetto e Milovanovic. La Syneto trova finalmente il colpo di coda: i nervi dei locali saltano, e con 10’ ancora da giocare i gialloblù chiudono sul 59-52. I valtrumplini, però, non accennano a voler alzare bandiera bianca, Davico e Malagnini accorciano ed è di un freddissimo Jovanovic la bomba del 59 pari. Galvanizzati, i biancoblù calano il colpo, ed è Malagnini a schiacciare l’ennesimo sorpasso su un pallone cioccolatino offerto da capitan Davico.

Le dita di tutti si congelano, e il tabellone rimane sul 61-59 per un abbondante giro di cronometro: è di nuovo Gentili a ribaltare tutto, ed è sua la bomba ce vale il 62-61 per i suoi. Alla Syneto serve ordine, e a metterlo ci mette il suo uno straripante Balogun, che con due bombe di fila costringe Perucchetti a richiamare tutti ai box. La gara, però, è scivolata nettamente nelle mani della Syneto: Jovanovic tenta il rammendo (suo il 72-74), ma Bonavida infila da due con 16” da giocare. Iseo non trema, e al finale conquista la gara.

Tabellino

Gardone 72-Iseo 78

Mi.Gal Gardonese: Davico 10, Porta, Santi, Grani 4, Tonut ne, Motta 14, Sambrici ne, Basso 2, Jovanovic 23, Mazzantini 8, Renna ne, Malagnini 11. All.: Perucchetti.

Syneto Iseo: J. Raineri ne, T. Raineri ne, Procacci 5, Gentili 18, Bonavida 16, Tommasetto 9, Milovanovic 7, Lui 1, Ballini, Trezzi ne, Arrighi, Balogun 22. All.: Mazzoli.

Arbitri: Sabatino e D’Amico.

Note: parziali 12-16, 33-36, 52-59.