Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket, B interregionale: per Iseo e Gardonese un fine settimana impegnativo

Alessia Tagliabue
Sabato alle 19.30 la Coram sarà attesa in quel di Gorizia, mentre domenica alle 18 i triumplini affronteranno Mantova
Diego Sguaizer, coach della Pallacanestro Gardonese - © www.giornaledibrescia.it
Diego Sguaizer, coach della Pallacanestro Gardonese - © www.giornaledibrescia.it
AA

Una voglia di riscatto sempre ardente, nonostante qualche acciacco di troppo e rotazioni spesso risicate: è ora, più che mai, di stringere i denti e di affrontare l’undicesima giornata di Serie B Interregionale con l’ottica di cercare punti e movimento in una classifica che al momento, se non piange, sicuramente non sorride alle due bresciane. Iseo e Gardone si preparano ad un fine settimana impegnativo: sabato alle 19.30 la Coram sarà attesa in quel di Gorizia per tentare lo sgambetto a una delle due capoliste del campionato, mentre domenica alle 18 la Gardonese se la vedrà con Mantova, al momento quarta a 12 punti.

Sul Sebino

Reduci dalla sudata ma stoica vittoria su Castel San Pietro, che è valsa l’approdo al decimo posto nel gruppone degli otto punti, i sebini hanno ancora voglia di stupire. «L’ultima partita ha portato due punti fondamentali, anche se arrivati al termine di una gara non brillante e nella quale abbiamo faticato. Quel che contava, però, era vincere – ha dichiarato coach Daniele Perucchetti –: devo dire che non è semplice trovare ogni partita e ogni settimana nuovi equilibri alla luce di nuovi infortuni, rientri, giocatori lungodegenti. Si sono rivisti alcuni difetti che nell’ultimo periodo eravamo riusciti a correggere, ma la squadra lo sa, ci stiamo lavorando e siamo fiduciosi. Non aspettiamo altro che poter tornare definitivamente al completo».

Nel tentativo di blitz alla capolista, infatti, non sarà ancora disponibile Alessandro Procacci. «Sarà una partita complessa: andiamo su un campo caldo e contro una squadra in fiducia, ma siamo convinti di poter provare a gestirla e di saper competere. Non siamo certo i favoriti, ma la squadra ha voglia di confrontarsi con questi palcoscenici e questi avversari: sono certo che faremo una partita gagliarda, di personalità e di spirito».

In Valtrompia

Per i valtrumplini, invece, attualmente penultimi con solo due vittorie messe a referto (l’ultima il 25 ottobre in casa su Pordenone), quella contro Mantova potrebbe essere un’impresa titanica. «Sappiamo che domenica sarà durissima – ha analizzato coach Diego Sguaizer –: Mantova è una squadra che fa dell’energia e della capacità di mantenere ritmi alti le sue caratteristiche principali, un aspetto che, viste le rotazioni corte, ci può rendere la vita molto complicata».

I biancoblù, infatti, viaggeranno verso est senza un tassello fondamentale come capitan Nacho Davico, che ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia nella scorsa gara contro Trieste e che rimarrà «sicuramente out per parecchio tempo. Ora dobbiamo capire cosa ci offre il mercato, perché si tratta ovviamente di una perdita importante e che ci condizionerà parecchio».

Mantova servirà a scrollarsi di dosso le ultime tre sconfitte consecutive, a partire proprio da quella contro la Jadran, subita all’overtime domenica scorsa. «Siamo stati superficiali in una gara che potevamo portare a casa: ci sono stati un paio di episodi che ci hanno condizionato, due palle perse ed un rimbalzo offensivo, ma è inutile recriminare. Purtroppo siamo questi da inizio anno: ci manca cinismo».

In serie C

In Serie C il weekend offrirà sabato sera alle 20.45 il derby tra Mazzano, in cerca di riacciuffare la vetta, e Pisogne, mentre alle 18.30 toccherà a Manerbio, impegnata in trasferta in casa del fanalino di coda Busnago, e alle 20.30 a Verolanuova, che attende in casa Cernusco. Posticipo domenicale alle 18 per Gussago, che se la vedrà con Casalsco, e Ospitaletto, atteso sul parquet di Viadana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Basket B InterregionaleCoram IseoPallacanestro Gardonese
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario