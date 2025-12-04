Basket, B interregionale: per Iseo e Gardonese un fine settimana impegnativo

Una voglia di riscatto sempre ardente, nonostante qualche acciacco di troppo e rotazioni spesso risicate: è ora, più che mai, di stringere i denti e di affrontare l’undicesima giornata di Serie B Interregionale con l’ottica di cercare punti e movimento in una classifica che al momento, se non piange, sicuramente non sorride alle due bresciane. Iseo e Gardone si preparano ad un fine settimana impegnativo: sabato alle 19.30 la Coram sarà attesa in quel di Gorizia per tentare lo sgambetto a una delle due capoliste del campionato, mentre domenica alle 18 la Gardonese se la vedrà con Mantova, al momento quarta a 12 punti.

Sul Sebino

Reduci dalla sudata ma stoica vittoria su Castel San Pietro, che è valsa l’approdo al decimo posto nel gruppone degli otto punti, i sebini hanno ancora voglia di stupire. «L’ultima partita ha portato due punti fondamentali, anche se arrivati al termine di una gara non brillante e nella quale abbiamo faticato. Quel che contava, però, era vincere – ha dichiarato coach Daniele Perucchetti –: devo dire che non è semplice trovare ogni partita e ogni settimana nuovi equilibri alla luce di nuovi infortuni, rientri, giocatori lungodegenti. Si sono rivisti alcuni difetti che nell’ultimo periodo eravamo riusciti a correggere, ma la squadra lo sa, ci stiamo lavorando e siamo fiduciosi. Non aspettiamo altro che poter tornare definitivamente al completo».

Nel tentativo di blitz alla capolista, infatti, non sarà ancora disponibile Alessandro Procacci. «Sarà una partita complessa: andiamo su un campo caldo e contro una squadra in fiducia, ma siamo convinti di poter provare a gestirla e di saper competere. Non siamo certo i favoriti, ma la squadra ha voglia di confrontarsi con questi palcoscenici e questi avversari: sono certo che faremo una partita gagliarda, di personalità e di spirito».

In Valtrompia

Per i valtrumplini, invece, attualmente penultimi con solo due vittorie messe a referto (l’ultima il 25 ottobre in casa su Pordenone), quella contro Mantova potrebbe essere un’impresa titanica. «Sappiamo che domenica sarà durissima – ha analizzato coach Diego Sguaizer –: Mantova è una squadra che fa dell’energia e della capacità di mantenere ritmi alti le sue caratteristiche principali, un aspetto che, viste le rotazioni corte, ci può rendere la vita molto complicata».

I biancoblù, infatti, viaggeranno verso est senza un tassello fondamentale come capitan Nacho Davico, che ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia nella scorsa gara contro Trieste e che rimarrà «sicuramente out per parecchio tempo. Ora dobbiamo capire cosa ci offre il mercato, perché si tratta ovviamente di una perdita importante e che ci condizionerà parecchio».

Mantova servirà a scrollarsi di dosso le ultime tre sconfitte consecutive, a partire proprio da quella contro la Jadran, subita all’overtime domenica scorsa. «Siamo stati superficiali in una gara che potevamo portare a casa: ci sono stati un paio di episodi che ci hanno condizionato, due palle perse ed un rimbalzo offensivo, ma è inutile recriminare. Purtroppo siamo questi da inizio anno: ci manca cinismo».

In serie C

In Serie C il weekend offrirà sabato sera alle 20.45 il derby tra Mazzano, in cerca di riacciuffare la vetta, e Pisogne, mentre alle 18.30 toccherà a Manerbio, impegnata in trasferta in casa del fanalino di coda Busnago, e alle 20.30 a Verolanuova, che attende in casa Cernusco. Posticipo domenicale alle 18 per Gussago, che se la vedrà con Casalsco, e Ospitaletto, atteso sul parquet di Viadana.