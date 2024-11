Basket B Interregionale, Iseo e Gardonese in trasferta per dare continuità

Iseo per mettere la quarta, Gardone per sgasare in quinta. Le due bresciane di B interregionale, forti dei tre e quattro rispettivi successi consecutivi, sono già pronte per tornare in campo nel turno infrasettimanale di domani valido per la decima giornata d’andata.

A Milano

I primi a calcare il parquet saranno i sebini: al PalaIseo di Milano (palla a due alle 20.15) Gentili e compagni sono attesi dal delicato match con Social Osa che metterà in palio due punti pesanti per continuare a tallonare la capolista Curtatone, di scena a Bologna in una gara tutt’altro che scontata.

«Non avremo il tempo di festeggiare l’ottima prestazione di sabato – ha esordito il coach di Iseo Matteo Mazzoli –: domani ci attende un’altra partita difficile in trasferta. Social Osa è una squadra esperta che, anche se non sta vivendo un ottimo momento, è capace di mettere in difficoltà chiunque. Con Bologna abbiamo giocato bene e segnato tanto, 90 punti contro la miglior difesa del campionato sono una buona indicazione da cui ripartire per affrontare al meglio la sfida».

A Pizzighettone

Stabile in seconda posizione a quota 12 punti insieme ai cugini di Iseo, Sangiorgese e, all’avversario di giornata Pizzighettone, anche la Gardonese sarà attesa domani alle 21 da una trasferta che si preannuncia complicata, ma che, in caso di successo, potrebbe davvero galvanizzare una Migal già motivata, e reduce dalla vittoria schiacciante con Sansebasket.

Porta della Gardonese © www.giornaledibrescia.it

«La prova di domenica – ha commentato Perucchetti – ci dà grande soddisfazione. Per la prima volta quest’anno siamo stati continui sui 40 minuti, ora ci aspetta una delle partite più complesse della stagione, su un campo storicamente ostico. Sarà una gara molto difficile in cui a fare la differenza a mio avviso, rispetto agli aspetti tattici, sarà la capacità di rimanere in partita mentalmente anche nei momenti negativi. Affronteremo la sfida con ottimismo, forti delle quattro vittorie consecutive, con la voglia di non snaturarci e cercando di mantenere le nostre caratteristiche anche al cospetto di una delle corazzate del campionato».