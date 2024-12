Basket B Interregionale, Iseo e Gardonese cercano l’ultima vittoria del 2024

Il derby è ormai archiviato: Iseo e Gardonese si preparano a tornare in scena con la voglia di chiudere il 2024 in grande stile e di vivere un Natale da protagoniste. Una settimana dopo il trionfo del gruppo di Matteo Mazzoli nel sentito scontro provinciale, le due squadre bresciane di Serie B Interregionale sono pronte per l'ultimo capitolo dell'anno solare.

Sul sebino

Sarà Iseo ad aprire la sedicesima giornata. I sebini, secondi in classifica con 20 punti a pari merito con la Sangiorgese e a soli due punti dalla capolista Curtatone, ospiteranno domani sera alle 21, al PalAntonietti, il RE-Basket Reggio Emilia. Per l'occasione, la società lacustre ha organizzato un'iniziativa solidale dedicata ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico di Iseo: gli spettatori sono invitati a portare un peluche, che verrà donato ai bambini ricoverati.

Tornando al campo, per Gentili e compagni sarà una sfida da affrontare con la massima attenzione. Nonostante un cammino stagionale complicato, Reggio Emilia ha mostrato il suo valore lontano dal PalaBigi, conquistando 4 delle 6 vittorie stagionali in trasferta. Inoltre, la gara d'andata è un monito: gli emiliani, partiti forte, avevano resistito nel finale al tentativo di rimonta di Iseo, portando a casa i due punti.

In trasferta

La Gardonese, invece, concluderà il 2024 in trasferta. I ragazzi di coach Perucchetti, quarti con 18 punti al pari di Bologna e Pizzighettone, affronteranno domenica alle 18 la Nervianese. All’andata, il confronto aveva riservato un fuori programma insolito: la partita fu sospesa sul 59-49 per impraticabilità del parquet del PalaItis, ma alla ripresa del 6 novembre scorso, Davico e compagni non lasciarono spazio a sorprese, imponendosi con un netto 70-63.

Questo turno prenatalizio potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per le ambizioni delle bresciane. Portare a casa i due punti significherebbe non solo consolidare il proprio percorso in classifica, ma anche guadagnare fiducia e slancio per affrontare il 2025 con rinnovata determinazione e sogni sempre più grandi.