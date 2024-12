Basket B Interregionale, Iseo compie l’impresa e batte Reggio Emilia

Iseo si fa il regalo di Natale. Ed è un regalo bellissimo. Nemmeno gli infortuni riescono a fermare la corazzata gialloblù che, priva di ben sei giocatori, compie l’impresa e supera Reggio Emilia con un eloquente 78-68. In campo mancavano Procacci (risentimento muscolare), Cravedi (infortunio alla caviglia che lo terrà ai box ancora qualche settimana), Balogun, Lui, Trezzi e Franzelli (tutti alle prese con l’influenza stagionale) ma il gruppo di Matteo Mazzoli ha risposto alla grande trascinato dalle prove monstre di Tommasetto (20) Milovanovic e Bonavida (19 per entrambi) e del suo capitano: quel Mirko Gentili che nei momenti di difficoltà, da vero leader, sforna sempre prestazioni sopra la media.

Solidarietà

Una prova di forza clamorosa che, per via anche della sconfitta della Sangiorgese, ora permette a Iseo di conquistare la seconda posizione solitaria a – 2 da Curtatone capolista. È Gentili a sbloccare il match dalla lunetta e a permettere ai tanti tifosi presenti di riempire il parquet del PalAntonietti di peluches che verranno donati dalla società lacustre ai bambini ricoverati nell’ospedale pediatrico di Iseo.

I peluches donati durante la partita © www.giornaledibrescia.it

Il match

Terminato il bellissimo momento solidale, e ripulito il campo da gioco, i padroni di casa premono fin da subito e con i 4 punti di Bonavida ed il canestro di Milovanovic confezionano il parziale di 8-0 che dà il la alla contesa. Reggio Emilia fatica in fase realizzativa e si appiglia a Porfilio: Iseo ne approfitta e scappa via trovando anche il primo canestro in serie B del giovanissimo, ma coraggiosissimo, Jacopo Raineri che non si fa intimorire dal primo errore dall’arco e ci riprova a pochi istanti dalla sirena fissando il punteggio sul 20-12. Dopo la prima pausa i sebini continuano a correre e dilagano: Tommasetto manda fuori giri la difesa reggiana e prima segna il 22-12, poi mette la bomba del +13 a favore di Iseo. Porfilio accorcia, ma questa volta è il miglior marcatore del campionato, Giacomo Bonavida, a infiammare il palazzetto con l’ennesima tripla che lancia i lacustri. I padroni di casa volano sulle ali dell’entusiasmo: 7 punti consecutivi di Gentili mandano il tilt la compagine ospite che, prova a mantenersi a contatto con Alberione ma finisce per deragliare ed arriva alla pausa lunga in ritardo di ben 19 lunghezze (42-23).

Al rientro sul parquet il vento però cambia improvvisamente: Iseo inizia a pagare le rotazioni corte e gli emiliani – trascinati da un Alberione on fire – ricuciono pian piano l’importante strappo. In 10 minuti Reggio Emilia annulla il vantaggio dei locali e si riporta pericolosamente sotto la doppia cifra di ritardo (58-51). L’inerzia del match sembrerebbe passare nelle mani della compagine ospite: Alberione mette subito una tripla pesantissima che porta Re-Basket sul -4, Lusetti si iscrive a referto e risponde ai canestri di Bonavida e Tommasetto. Il match è vivace ed equilibrato: ci pensano però lo scatenato Tommasetto, e un Milovanovic alla miglior gara in gialloblu, a risolvere nel finale la sfida con i canestri decisivi che mettono definitivamente ko i reggiani e consegnano due punti preziosi nelle mani di Iseo.

Tabellino

Iseo-Re-Basket 78-68

Syneto Iseo: Jacopo Raineri 3, Tommaso Raineri ne, Sterzi ne, Procacci ne, Gentili 15, Bonavida 19, Tommasetto 20, Milovanovic 19, Ballini 2, Arrighi, Balogun ne. All.: Mazzoli.

Re-Basket 2000 Rubiera Special: Frediani 2, Alberione 25, Paparella, Porfilio 16, Longagnani, Obayagbona 3, Martelli, Maralossou 4, Lusetti 2, Codeluppi 3, Digno 13. All.: Baroni.

Arbitri: Vincenzi e Brambilla.

Note: parziali 20-12, 42-23, 58-51.