Basket B Interregionale, inizia il 2025 di Iseo e Gardonese

Archiviati Natale e Capodanno, con un po’ di meritato riposo, per Iseo e Gardone è tempo di tornare in carreggiata: questo fine settimana le luci si riaccendono sulla sesta gara di ritorno di serie B Interregionale, e inizia il conto alla rovescia per la resa dei conti della prima fase del campionato.

La classifica

Sono ancora sei le partite che separano le due compagini dalla seconda fase ad orologio, alla quale accederanno le prime sei classificate. Ad oggi le migliori sono Curtatone (capolista a 24 punti), Iseo (seconda in solitaria a 22) e il gruppone delle terze, a 20 punti, formato da Bologna, Sangiorgese, Pizzighettone e Gardonese. Un gruppo che contempla dunque entrambe le bresciane (la più diretta inseguitrice dei valtrumplini, Social Osa, è a quattro lunghezze dai biancoblù), che dovranno tenere alta la concentrazione per non fallire il primo degli obiettivi stagionali.

Il programma

Sarà Iseo a dare il là alla giornata stasera alle 21: i ragazzi di Mazzoli faranno visita in terra cremonese al fanalino di coda Sansebasket, al momento fermo a 6 punti (due dei quali, però, raccolti all’andata proprio contro i sebini). Più ardua sulla carta invece la prova che aspetta i ragazzi di Perucchetti: la Migal apre le porte del PalaItis domani alle 18 alla Sangiorgese, attualmente a pari punti con i valtrumplini (ma avanti in classifica in virtù della schiacciante vittoria ottenuta a ottobre tra le mura di casa).

Le dichiarazioni

«Contro Sanse abbiamo perso la gara di andata, quindi mi auguro che ci sia servita da lezione – ha commentato Matteo Mazzoli per i gialloblù –. Si sa però che la prima partita dopo la sosta è sempre un’incognita, quindi contiamo di fare bene. La pausa ci serviva e sicuramente ci ha fatto bene in termini di recupero di alcuni acciacchi: stasera in campo ci saranno Balogun, Lui, e al 90% abbiamo recuperato anche Procacci, restano da monitorare solo le condizioni di Cravedi. Sono fiducioso che potremo fare una buona partita».

Sentimento di ottimismo condiviso anche da coach Daniele Perucchetti. «È una partita dai diversi significati quella che ci aspetta domani: sarà contro una diretta concorrente, una vittoria ci agevolerebbe nella seconda fase a livello di punti e siamo consapevoli che ormai mancano poche partite alla fine. Sangiorgese è una squadra ferita, che viene da due sconfitte consecutive, molto fisica, e che dovremo essere bravi a gestire dal punto di vista tattico, imponendo un ritmo alto. Contiamo di recuperare tutti i giocatori acciaccati dall’influenza o da altri problemi durante queste vacanze: resteranno sicuramente out Tonut (fuori ormai da inizio novembre per un problema muscolare, ndr) e Santi, che si è recentemente fatto male in allenamento».