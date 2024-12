Basket B Interregionale: Gardonese monstre, Nerviano battuta

Una prova monstre, che vale due punti preziosissimi e matura al termine di una prestazione da grandissima squadra: a Nerviano una Migal decimata dall’influenza si impone 90-86 sul parquet dei milanesi. Benché orfani di Jovanovic e Malagnini e con Davico, Grani e Santi a – teoricamente, ma il campo ha detto altro – regime ridotto, i valtrumplini mettono in campo una prova magistrale, dopo il rifiuto da parte della società meneghina di concedere il rinvio ieri a causa delle pesanti assenze dei biancoblù. Una decisione che probabilmente qualcuno in quel di Nerviano rimpiangerà: 27 punti di Motta, 24 di Davico, 12 di Mazzantini e 10 di Grani, per quattro giocatori in doppia cifra in una gara giocata di fatto in otto. I biancoblù agganciano così il gruppone del terzo posto a 20 punti.

Il match

Gli ospiti mettono il muso avanti con Davico e Grani, azzannando un rapido 4-0: Nerviano risponde, e, approfittando di qualche errore dall’arco di Motta e Mazzantini, ribalta sul 5-4. La gara si fa tirata, e sul 12-9 per i biancoblù coach Barbarossa ferma tutto. È Motta a mantenere la Migal avanti sui meneghini, che iniziano a farsi nervosi e rosicchiano a poco a poco il gap con un Roveda più fortunato degli ospiti sul tiro da tre: i biancoblù reggono, Sambrici infila di carattere il 24-19, ma Nerviano sfrutta il clima acceso concretizzando dalla lunetta, e ai 10’ è 24-22 in favore dei bresciani. L’aria al PalaDavici si fa rovente: coach Perucchetti è il primo a farne le spese, rimediando un tecnico in chiusura di primo quarto, e spalti e parquet si accendono. Motta stappa il quarto da tre, Meroni ricambia il favore, la gara si fa maschia e a brillare è Mazzantini, che tiene i suoi avanti: è di nuovo l’ex Orzinuovi, però, a liberare da centrocampo la bomba del 36-27 che costringe di nuovo Nerviano al time out.

La pausa si rivela provvidenziale per i meneghini, che si allungano con Rossi e Roveda: la Migal – nonostante le rotazioni ridottissime – riesce a tenere botta (42-36 con 3’ alla sirena di metà. È Meroni, però, ad approfittare di due distrazioni a rimbalzo degli ospiti, strappando il meno due in meno di un minuto (42-40). È l’ennesima bomba di Motta a dare un altro colpo di reni ai bresciani: Nerviano spinge, la Migal non trema e sulla sirena guida 49-45.

La ripresa

Mazzantini e Basso inaugurano la ripresa per gli ospiti: la Nervianese si inceppa in fase offensiva, e la Migal non si lascia impietosire, allungando il vantaggio fino alle 12 lunghezze (59-47 a metà quarto). I locali ritrovano un attimo di respiro con il solito Meroni, ed è di Ceppi la tripla che vale il meno cinque per i padroni di casa (67-62): sulla Migal inizia a pesare la stanchezza (sono quattro a questo punto i giocatori che hanno giocato più di 24’ su tre quarti), e ai 30’ è 67-64 per gli uomini di Perucchetti. L’ultimo giro di boa si apre su una serie di errori offensivi da entrambi i lati del campo: a rompere il digiuno è però Peri, che concretizza la tripla dell’aggancio locale. Santi schiaccia rapidamente il 69-67 per i suoi, Ceppi rimette tutto in parità, Mazzantini riporta in avanti il muso dei biancoblù, Renna libera la bomba e Davico incanta dalla linea della carità, firmando il 77-70. Il PalaDavici si scalda, Goretti va a segno, Motta mette in agilità la settima tripla della sua serata e accende Mazzantini, autore dell’82-73 per i suoi. Nerviano continua però a spingere, arrivando al meno due (86-84 per i valtrumplini) con 33” sul cronometro. Davico segna, Segala ricambia il favore, Perucchetti ferma tutto a 14” dalla fine: dalla lunetta il capitano fa 2 su 2 e la Gardonese conquista la gara.

Tabellino

Nervianese-Gardonese 86-90

Nervianese: Bettanti 2, Zilio ne, Ceppi 13, Meroni 17, Roveda 10, Peri 3, Segala 14, Goretti 11, Bigarella 3, Goffi ne, Rossi 13. All.: Barbarossa.

Migal Gardonese: Amo ne, Davico 23, Santi 4, Grani 10, Tonut ne, Motta 27, Festa ne, Sambrici 2, Basso 9, Mazzantini 12, Renna 3. All.: Perucchetti.

Arbitri: Giudici e Cignarella.

Note: parziali 22-24, 45-49, 64-67.

La classifica

Curtatone 24, Iseo 22, San Giorgese, Gardonese, Bologna e Pizzighettone 20, Social Osa 16, Nervianese e Reggio Emilia 12, Cernusco e Blu Orobica 10, Sanse 6.