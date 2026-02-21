Basket, B Interregionale: la Gardonese vince 77-69 contro Monfalcone

Al cardiopalma, con le unghie e con i denti per addentarla tutto sul finale: la Pallacanestro Gardonese rifila uno sgambetto al PalaItis a Monfalcone, superando i giuliani 77-69 grazie ad un clamoroso ultimo giro di boa.

Dopo 30’ di battaglia colpo su colpo i locali fanno fruttare il talismano PalaItis – da sempre teatro di illustri vittime – e la settima forza del campionato deve arrendersi al colpo di reni dei locali, che con un netto 19-9 spengono il fuoco dei ragazzi di Beretta e centrano la vittoria in stagione numero sette.

A referto brillano Felix Amo (20 punti per lui), Cravedi (13) e Basso (12): sono 8 invece i centri messi a segno da capitan Davico, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita in maglia biancoblù mentre si fanno sempre più insistenti le voci di quello che sarebbe un clamoroso addio dopo una storia iniziata nel 2019 e valsa una promozione tanto sognata due anni fa.

Il match

Sono i locali a partire forte con Basso e Paci: Gardone vola sul 5-0, Monfalcone si risveglia bruscamente e riacciuffa il risultato sul 10-10 a 2’ dalla fine del primo quarto. Gardone stringe i denti, Tuis sorpassa dall’arco e ferisce a suon di triple i valtrumplini, che ai 10’ chiudono quindi sotto 19-14. Il secondo quarto rimane equilibrato: Monfalcone tenta la fuga, Gardone rosicchia il gap, e a metà infila il 30-30. È Cravedi a liberare la bomba del sorpasso, aiutato da Lui e Paci: gli ospiti, però, danno il colpo di coda sulla sirena, e riprendono tutto sul 39-37.

La ripresa

Nella ripresa la musica non cambia: tra sorpassi e controsorpassi la gara si trascina fino all’ultimo giro di boa (con il tabellone a segnare 58-60 ai 30’) per il confronto finale. Dopo un avvio colpo su colpo, a metà è Basso a trovare il 68-65: il gap a poco a poco si fa sempre più ampio per i padroni di casa, che, in fiducia, volano fino alla fine. È di Davico l’ultimo canestro: il play di Buenos Aires fa 2\2 dalla lunetta, e consegna la gara ai suoi.

Il tabellino

Gardonese-Monfalcone 77-69

Pall. Gardonese: Franchi, Jonathan Amo, Davico 8, Cravedi 13, Santi 4, Tonut 2, Lui 6, Felix Amo 20, Basso 12, Mascadri ne, Sambrici ne, Paci 12.

Allenatore: Sguaizer.

Pontoni Monfalcone: Gallo 13, Vidrini 10, D’Andrea 5, Tuis 13, Dragicevic ne, Lazzari, Romanin 6, Skerbec 5, Longo 6, Sanad 11.

Allenatore: Beretta.

Arbitri: Vicentini e Allegro.

Note: parziali 14-19, 37-38, 58-60.