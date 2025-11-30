Basket B Interregionale: la Gardonese cade 75-64 contro la Jadran

Non bastano un tempo supplementare e tanto cuore alla Gardonese per avere la meglio della Jadran a Trieste: la Gardonese incassa un’altra sconfitta, e in terra giuliana è 75-64 il risultato finale raccolto dagli uomini di Sguazier.

Sul parquet

I biancoblù imbastiscono una gara di sorpassi e controsorpassi, e a referto brillano gli insospettabili: 18 punti per Tonut – che, da triestino, vive comprensibilmente la gara come un derby – e 16 per Basso, con solo Cravedi (11) ad unirsi insieme a loro nel club della doppia cifra.

I valtrumplini partono a rilento, riacciuffano e chiudono ai 10’ in ritardo di una lunghezza (15-14): nel secondo quarto è rapido sorpasso, e Tonut e Santi consentono ai loro di chiudere avanti a metà (30-28). Stessa musica al ritorno sul parquet: i triestini tallonano e si alternano agli ospiti alla redini della partita, ma sono sempre i ragazzi di Sguaizer a condurre ai 30’ (47-49).

L’ultimo giro di boa, però, ridà benzina ai locali: Batich pareggia sul 58-58, Gobbato e Demarchi sorpassano, e con 46” sul cronometro gli ospiti devono ricorrere ai soliti Basso e Tonut per mandare la gara ai supplementari. Qua, però, le batterie dei biancoblù si esauriscono del tutto: all’overtime nessuno dei ragazzi di Sguaizer è in grado di andare a segno, i locali impongono un clamoroso 11-0 e la partita va alla Jadran, lasciando così i biancoblù a quota ancora 4 punti nelle zone ormai bassissime della classifica.

Il tabellino

Trieste-Gardonese 75-64 (dopo un tempo supplementare)

Jadran Trieste: Rolli 2, Batich 10, Gulic ne, Demarchi 13, Vecchiet 2, Jakin, Pregarc, Diminic 25, Sabadin, Persi 10, Gobbato 6, Milisavljevic 7. Allenatore: Jogan

Migal Pall. Gardonese: Vezi, Franchi 2, Davico, Cravedi 11, Santi 5, Tonut 18, Lui 8, Amo 2, Basso 16, Mobilio ne, Sambrici 2. Allenatore: Sguaizer

Arbitri: Bragagnolo e Caroli

Parziali: 15-14, 28-30, 47-49, 64-64