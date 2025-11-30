Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket B Interregionale: la Gardonese cade 75-64 contro la Jadran

Alessia Tagliabue
Non bastano un tempo supplementare e tanto cuore agli uomini di Sguaizer: 18 punti per Tonut, 16 per Basso e 11 per Cravedi
Simone Tonut - © www.giornaledibrescia.it
Simone Tonut - © www.giornaledibrescia.it
AA

Non bastano un tempo supplementare e tanto cuore alla Gardonese per avere la meglio della Jadran a Trieste: la Gardonese incassa un’altra sconfitta, e in terra giuliana è 75-64 il risultato finale raccolto dagli uomini di Sguazier.

Sul parquet

I biancoblù imbastiscono una gara di sorpassi e controsorpassi, e a referto brillano gli insospettabili: 18 punti per Tonut – che, da triestino, vive comprensibilmente la gara come un derby – e 16 per Basso, con solo Cravedi (11) ad unirsi insieme a loro nel club della doppia cifra.

I valtrumplini partono a rilento, riacciuffano e chiudono ai 10’ in ritardo di una lunghezza (15-14): nel secondo quarto è rapido sorpasso, e Tonut e Santi consentono ai loro di chiudere avanti a metà (30-28). Stessa musica al ritorno sul parquet: i triestini tallonano e si alternano agli ospiti alla redini della partita, ma sono sempre i ragazzi di Sguaizer a condurre ai 30’ (47-49).

L’ultimo giro di boa, però, ridà benzina ai locali: Batich pareggia sul 58-58, Gobbato e Demarchi sorpassano, e con 46” sul cronometro gli ospiti devono ricorrere ai soliti Basso e Tonut per mandare la gara ai supplementari. Qua, però, le batterie dei biancoblù si esauriscono del tutto: all’overtime nessuno dei ragazzi di Sguaizer è in grado di andare a segno, i locali impongono un clamoroso 11-0 e la partita va alla Jadran, lasciando così i biancoblù a quota ancora 4 punti nelle zone ormai bassissime della classifica.

Il tabellino

Trieste-Gardonese 75-64 (dopo un tempo supplementare)

Jadran Trieste: Rolli 2, Batich 10, Gulic ne, Demarchi 13, Vecchiet 2, Jakin, Pregarc, Diminic 25, Sabadin, Persi 10, Gobbato 6, Milisavljevic 7. Allenatore: Jogan

Migal Pall. Gardonese: Vezi, Franchi 2, Davico, Cravedi 11, Santi 5, Tonut 18, Lui 8, Amo 2, Basso 16, Mobilio ne, Sambrici 2. Allenatore: Sguaizer

Arbitri: Bragagnolo e Caroli

Parziali: 15-14, 28-30, 47-49, 64-64

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Basket B InterregionaleMigal GardoneseTrieste
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario