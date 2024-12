Basket B femminile: undicesima gioia stagionale per Pontevico

Undicesima gioia stagionale di Pontevico che espugna anche il parquet di Varese (49-63 il risultato finale) e riaggancia Milano Stars – vittoriosa ieri sera nello scontro ad alta quota con Carugate – in vetta alla classifica. Un successo pesante che conclude un 2024 magico per le bresciane ora attese, al giro di boa, dalla trasferta di Gallarate in programma il 5 gennaio prossimo.

L’avvio di gara

Sono le solite Kotnis, De Cristofaro e Racchetti a fare la voce grossa e a trascinare Pontevico contro una squadra ostica a cui non bastano i 17 punti messi a referto da Faroni. Il primo periodo viaggia sui binari dell’equilibrio: Faroni apre le danze, Kotnis si mette in moto fin da subito e segna i primi 4 punti della serata biancoblu. Nel mezzo il canestro di Rotta a mantenere Varese a contatto. Il canestro di Rossi e la prima delle due triple infilate da De Cristofaro nel primo periodo strappano il match e portano Pontevico sul 9-4. La replica di Varese è affidata a Sorrentino e Resemini che rispondono a Kotnis e De Cristofaro e a 40” dalla sirena fissano il parziale sul 12-14. Terminata la prima mini pausa il gruppo di Doldi preme e incanala il match a proprio favore. Capitan Racchetti si iscrive alla gara e con 8 punti in 3’ guida Pontevico, Catterina mette la bomba che rende vana la risposta di Faroni e chiude il parziale di 11-2 che fa volare Pontevico. Pratelli e Sansoterra cercano di arginare il divario ma le bassaiole non si scompongono e con una splendida De Cristofaro chiudono il primo tempo avanti di 8 lunghezze (25-33).

Al rientro in campo, Varese prova a riaprire la gara. De Cristofaro e Kotnis firmano il massimo vantaggio (+12, 39-27), ma Faroni e Sorrentino rispondono con un parziale di 8-0 che riporta le padrone di casa sul -4. Kotnis interrompe l’inerzia con un canestro dalla distanza, ma Varese sfrutta i liberi per chiudere il terzo quarto sul 39-42. Nell’ultimo decisivo periodo, Pontevico ritrova solidità. Catterina è impeccabile dalla lunetta, De Cristofaro aggiunge altri 5 punti e Rossi interrompe il digiuno personale inaugurando il break decisivo di 10-0 che chiude virtualmente la partita a tre minuti dal termine. I tentativi finali di Varese sono vani: ci pensano Visigalli e Racchetti a fissare il punteggio sul definitivo 49-63 e a regalare a Pontevico altri 2, pesantissimi, punti.

Tabellino

Varese-Pontevico 49-63

Varese: Resemini 2, Rotta 6, Sansottera 2, Beretta 6, Fumagalli 0, Barone ne, Sorrentino 7, Pedoja ne, Faroni 17, Baiardo 1, Pratelli 8, Fidanza ne. All.: Anilonti.

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 15, Visigalli 8, Racchetti 13, De Cristofaro 16, Bernardelli, Catterina 5, Adami ne, Vida 2, Rossi 4, S.Pintossi, L.Pintossi All.: Doldi.

Arbitri: Dehò e Di Stanio.

Note: parziali 12-14, 25-33, 39-42.