Basket B femminile, Pontevico travolge la Pro Patria Busto

Pontevico brilla ancora davanti al proprio pubblico: le bresciane cancellano il passo falso della scorsa settimana contro Milano con una vittoria netta e convincente contro una Pro Patria Busto – mai davvero in partita – travolta senza appello (80-52 il risultato finale). Una giornata da ricordare per la società guidata dal presidente Marchini, già premiata nel pomeriggio dall’amministrazione comunale per il merito sportivo e per i 45 anni di storia.

La squadra premiata dall'Amministrazione © www.giornaledibrescia.it

In campo

Tornando sul parquet, è stata una gara senza storia in cui la coppia Kotnis-De Cristofaro si è presa fin da subito la scena: nei primi 10 minuti entrambe hanno raggiunto la doppia cifra, segnando il ritmo di un avvio travolgente. Kotnis domina sotto canestro con una fisicità schiacciante, mentre De Cristofaro, implacabile dall’arco, piazza quattro triple consecutive che mandano in tilt la difesa ospite. Il primo quarto si chiude con un eloquente 29-19 per Pontevico.

Nella seconda frazione, le padrone di casa non solo mantengono alta l’intensità offensiva, ma blindano anche quella difensiva. Capitan Racchetti, Rossi e le sorelle Pintossi salgono in cattedra, spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta della Pro Patria. Grazie ad una prestazione corale impeccabile, Pontevico vola oltre quota 50 già all’intervallo lungo (52-30), mettendo l’ipoteca sul risultato finale.

La ripresa

La ripresa è poco più di una formalità. Rossi apre il terzo quarto con la tripla che vale il +15, Kotnis la imita e, sempre dall’arco, porta il risultato sul 58-30. La Pro Patria esce definitivamente di scena ed il gap diventa insormontabile: ai 30’ è 69-40. L’ultimo periodo è utile solamente alle statistiche: Pontevico gestisce senza affanni, amministrando il gioco con maturità e confermando la netta superiorità fino alla sirena finale.

È soddisfatta al termine della gara coach Daniela Doldi: «Sicuramente abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto alla gara della scorsa settimana. Abbiamo migliorato le percentuali, la vittoria è arrivata di conseguenza».

Il tabellino

Pontevico – Pro Patria Busto 80-52

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 18, Visigalli 5, Racchetti 11, De Cristofaro 12, Bernardelli 2, Catterina, Adami, Vida, Rossi 15, S.Pintossi 8, L.Pintossi 9. All.: Doldi

Hupac Pro Patria Busto: Garavaglia 4, Tajè 4, Rossini 10, Landoni 6, Castellanelli 6, Mainini 6, Pertoni, Sartoni, Canciani, Colombo 8, Caruso 8. All.: Pamio

Arbitri: Tanfoglio e Gamba

Note: Parziali 29-19, 52-30, 69-40