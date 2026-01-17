Basket, B femminile: Pontevico perde ancora, crisi nerissima

Pontevico, ora è notte fonda. Le bresciane non riescono a risollevare la testa nemmeno contro il fanalino di coda Robbiano, che nelle prime 14 giornate aveva raccolto una sola vittoria. Davanti al pubblico amico arriva l’ennesimo ko (49-61 il finale): è la sesta sconfitta consecutiva per il gruppo di Daniela Doldi, un altro segnale allarmante in un momento che si fa sempre più preoccupante. Quella contro Robbiano rischia di essere l’ennesima fotografia di una crisi profonda.

La cronaca

L’avvio è equilibrato. Pontevico trova punti esclusivamente dalla coppia Bevolo-Faroni, che realizza rispettivamente 7 e 8 punti nei primi 10 minuti. Robbiano risponde distribuendo le responsabilità offensive, ma si affida soprattutto ai colpi di Foschini. Alla prima sirena il tabellone dice 15-16 per le ospiti. L’equilibrio, però, dura poco. Dopo la prima pausa le padrone di casa si inceppano in attacco e nel secondo periodo segnano appena 6 punti. Robbiano ne approfitta, continua a mettere in difficoltà le bassaiole e piazza un parziale di 17-6 che scava il solco: all’intervallo è +12 (21-33) per le ospiti.

La pausa lunga non cambia l’inerzia del match. Pontevico prova ancora ad aggrapparsi al duo Bevolo-Faroni per rientrare in partita, ma Robbiano risponde colpo su colpo e non indietreggia di un centimetro, arrivando all’ultimo quarto sul 46-33. Servirebbe un’impresa, ma non arriva. Nel finale Robbiano gestisce con lucidità, accelera a metà dell’ultimo periodo e tocca addirittura il +20, mettendo con largo anticipo la parola fine alle contese. Finisce 49-61, con Pontevico che continua a sprofondare e con il periodo nero che, al momento, sembra davvero non conoscere fine.

Il tabellino

Pontevico-Robbiano 49-61

Meccanica Fantini Pontevico: Codolo ne, Di Giorgio, Bevolo 14, De Cristofaro 4, Bernardelli 2, Pinardi ne, Moreni 4, Adami 1, Faroni 15, Zamboni 6, Morellato 3. All.: Doldi

Basket Robbiano: Raffaeli ne, Germani 8, Spreafico 1, Barlassina 8, Beccaria 13, Foschini 6, Marra 8, Sansoterra 4, Lisoni 5, Sforza 3, Galli 5. All.: Borghesi.

Arbitri: Di Giuseppe e Novellino.

Note: Parziali 15-16, 21-33, 33-46.