Basket B femminile, Pontevico inarrestabile contro Bfm Milano

Pontevico è inarrestabile: riprende una gara che sembrava ormai compromessa, la trascina all’overtime e conquista una vittoria straordinaria contro Bfm Milano imponendosi 84-74, nella partita più emozionante della stagione.

Match palpitante

Un match palpitante, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Tutte le protagoniste meritano una menzione: dall’ottima Bernardelli a una stoica Racchetti, passando per Rossi e Visigalli – sua la tripla che ha messo la parola fine alla contesa – senza dimenticare una Kotnis monumentale e una De Cristofaro capace di sfoderare tutto il suo talento nel momento decisivo.

Le ospiti, trascinate dai 31 punti di Ferrazzi, hanno condotto il gioco per lunghi tratti. Tuttavia, le bresciane hanno avuto il merito di non mollare mai, dimostrando una determinazione incrollabile che ha regalato loro due punti più che meritati.

L’inizio

La gara si è aperta con le ragazze di Doldi insolitamente imprecise, complice la difesa aggressiva e ben organizzata delle meneghine. Milano, sfruttando la fluidità offensiva di Ferrazzi e Viola, ha preso il controllo del ritmo, mentre le padrone di casa faticavano a trovare soluzioni.

È servito il timeout per invertire l’inerzia: Bernardelli, con cinque punti consecutivi, ha accorciato il divario, chiudendo il primo quarto sul 22-18.

Secondo tempo

Nel secondo periodo, Milano ha tentato di allungare con un parziale di 8-0, ma Pontevico ha reagito con il suo solito carattere: Kotnis e Visigalli si sono caricate la squadra sulle spalle, tenendo vive le speranze nonostante i 19 punti messi a referto da una scatenata Ferrazzi nella prima metà gara. All’intervallo, il tabellone segnava 42-37 per le ospiti, con Racchetti e compagne ancora pienamente in corsa. La ripresa ha visto un ulteriore aumento dell’intensità: Milano, con i canestri di Ferrazzi e Pastori, ha toccato il massimo vantaggio sul +10 (57-47).

Ma proprio nel momento più difficile, De Cristofaro ha preso in mano la squadra: un gioco da quattro punti e altri canestri cruciali hanno riaperto la partita, portando le bresciane sul 55-57.

La battaglia

Il finale dei tempi regolamentari è stato un’autentica battaglia di nervi; ci ha pensato Kotnis, che con un appoggio al vetro ha completato la rimonta, spingendo la sfida all’overtime.

Nel supplementare, Pontevico ha poi dettato legge spinta dal calore del proprio pubblico. Bernardelli e Carmeli hanno aperto le marcature dalla lunetta, mentre De Cristofaro, con cinque punti consecutivi, ha dato lo strappo decisivo, portando le bresciane sul 75-70. Milano non ha mollato, appoggiandosi ancora a una Ferrazzi instancabile, ma la tripla di Visigalli – accompagnata dall'urlo liberatorio di chi sa di aver messo la bomba decisiva – ha sancito l’80-72, chiudendo ogni discorso. I liberi finali di Bernardelli e De Cristofaro hanno fissato il punteggio sull’84-74, regalando a Pontevico una vittoria memorabile e il ritorno in vetta solitaria, in attesa dei risultati di Milano Stars e Carugate.

Tabellino

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 23, Visigalli 8, Racchetti 8, De Cristofaro 18, Bernardelli 12, Catterina, Adami ne, Vida 4, Rossi 11, Samantha Pintossi, Lisa Pintossi ne. All.: Doldi.

Bfm Milano: Pastori 7, Osmetti 1, Viola 11, Carmeli 7, Appetiti 7, Biondi 8, Gregotti 2, Cassani 0, Ferrazzi 31. All.: Merani.

Arbitri: Cantarini e Prandolini.

Note: Parziali 18-22, 37-42, 47-57, 68-68.

La classifica

Pontevico 20, Milano Stars* e Carugate 18, Varese e Usmate* 16, Canegrate 14, Brignano 12, Pro Patria Busto*, Bresso* e Bfm* 10, Robbiano* 8, Albino* 6, Broni* e Gallarate 2 (* una gara in più).