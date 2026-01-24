Basket, B femminile: Pontevico cade sotto i colpi di Carugate

Si chiude con la settima sconfitta consecutiva (e la decima delle ultime undici sfide) la gara andata in scena a Pontevico contro le prime della classe del Carugate Basket. Ennesima serata da dimenticare per le bassaiole, alle quali non bastano i 16 punti di De Cristofaro, i 13 di Faroni e i 12 di Bevolo per raddrizzare una sfida di fatto inseguita per 40’.

Le ospiti fanno valere la posizione in classifica sin dalla palla a due, arrivando anche al massimo vantaggio di +35. Ai 10’ è già 22-10 per le ragazze di Stibel, che sulla sirena di metà guardano dall’alto le bassaiole sul 50-28. Il resto della gara diventa di fatto utile solamente alle statistiche: Carugate vola e Pontevico cola a picco.

Il tabellino

Pontevico-Carugate 57-89

Fantini Pontevico: Codolo ne, Di Giorgio 3, Bevolo 12, De Cristofaro 16, Bernardelli 6, Pinardi ne, Moreni 7. Adami, Faroni 13, Zmaboni, Morellato. Allenatore: Doldi.

Carugate Basket Club: Trassubu 7, Uselli 7, Rizzo 17, Panighetti 6, Albanelli 18, Andreone 4, Monti 8, Grassia 10, Meroni 12. Allenatore: Stibel.

Arbitri: Amighetti e Fusardi

Note: Parziali 10-22, 28-50, 41-71.