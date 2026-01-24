Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket, B femminile: Pontevico cade sotto i colpi di Carugate

Alessia Tagliabue
Le ospiti si impongono 89-57. Per le bassaiole si tratta della settima sconfitta consecutiva
Il Pontevico Basket - © www.giornaledibrescia.it
Il Pontevico Basket - © www.giornaledibrescia.it
AA

Si chiude con la settima sconfitta consecutiva (e la decima delle ultime undici sfide) la gara andata in scena a Pontevico contro le prime della classe del Carugate Basket. Ennesima serata da dimenticare per le bassaiole, alle quali non bastano i 16 punti di De Cristofaro, i 13 di Faroni e i 12 di Bevolo per raddrizzare una sfida di fatto inseguita per 40’.

Le ospiti fanno valere la posizione in classifica sin dalla palla a due, arrivando anche al massimo vantaggio di +35. Ai 10’ è già 22-10 per le ragazze di Stibel, che sulla sirena di metà guardano dall’alto le bassaiole sul 50-28. Il resto della gara diventa di fatto utile solamente alle statistiche: Carugate vola e Pontevico cola a picco.

Il tabellino

Pontevico-Carugate 57-89

Fantini Pontevico: Codolo ne, Di Giorgio 3, Bevolo 12, De Cristofaro 16, Bernardelli 6, Pinardi ne, Moreni 7. Adami, Faroni 13, Zmaboni, Morellato. Allenatore: Doldi.

Carugate Basket Club: Trassubu 7, Uselli 7, Rizzo 17, Panighetti 6, Albanelli 18, Andreone 4, Monti 8, Grassia 10, Meroni 12. Allenatore: Stibel.

Arbitri: Amighetti e Fusardi

Note: Parziali 10-22, 28-50, 41-71.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
basket serie B femminilePontevico Basket FemminilePontevico
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario