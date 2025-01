Basket B femminile, Pontevico apre il 2025 battendo Gallarate

Pontevico inaugura il nuovo anno con una vittoria netta e convincente. Il gruppo di Doldi, che concede un turno di riposo alla miglior realizzatrice del campionato Aneta Kotnis, supera senza alcun tipo di problema il fanalino di coda Gallarate per 65-43 e continua la corsa, a braccetto con Milano Stars, in vetta al campionato di serie B femminile.

La gara

Una partita senza storia dominata dall’inizio alla fine in cui le bresciane, precise dall’arco, fanno subito il vuoto trascinate da De Cristofaro e Racchetti e non concedono praticamente nulla alle padrone di casa che arrivano in ritardo di ben 14 punti alla prima sirena (4-18). Nemmeno la pausa rallenta la corsa della capolista che, nonostante paghi qualcosa nella parte centrale del periodo, vola in avvio grazie ai centri di Catterina, Lisa Pintossi, Visigalli e Vida, e archivia con largo anticipo la pratica per via del parziale di 9-2 che vale il 27-8 provvisorio dopo soli 15’.

Un secondo quarto che vedrà poi la Meccanica Fantini doppiare al 20’ le avversarie arrivando all’intervallo sul 36-18. Gara in discesa, saldamente nelle mani di Pontevico, e amministrata nel secondo tempo dove, ad una terza frazione equilibrata, ha fatto seguito un ultimo quarto in carrozza in cui alla tripla di Ridolfi iniziale, ha risposto Lisa Pintossi con tre triple in rapida successione che hanno chiuso definitivamente i conti e hanno condotto le bassaiole al risultato finale di 65-43.

La classifica

Milano Stars e Pontevico 24, Carugate 22, Usmate 20, Canegrate 18, Varese e Brignano 16, Pro Patria Busto e Bfm Milano 12, Opsa Bresso e Robbiano 10, Albino 8, Bronni e Gallarate 2.

Il tabellino

Gallarate-Pontevico 43-65

Isotec Bk Femm. Gallarate: Frasisti 5, Ridolfi 9, Nicolazzo 2, Castiglioni ne, Fontanel, Giani 11, Fusi 2, Smaldone 12, Palmieri 2, Zappa, Serra ne. All.: Crugnola.

Meccanica Fantini Pontevico: Savoldi 1, Visigalli 2, Racchetti 5, De Cristofaro 9, Bernardelli 5, Catterina 5, Adami, Vida 6, Rossi 13, S.Pintossi 4, L.Pintossi 15. All.: Doldi. Arbitri: Godino e Ghizzoni

Note: Parziali 4-18, 18-36, 34-52