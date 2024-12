Basket, a Orzinuovi la rivoluzione targata Gruppo Mascio

La vana rincorsa seguita dal cambiamento, che pare già mera illusione. Il 2024 è stato un anno ricco di colpi di scena per l’OrziBasket, non sempre e non solo riconducibili al parquet.

La prima parte dell’anno è sotto l’egida della vecchia proprietà (patron Zanotti con la sponsorizzazione Agribertocchi) e si conclude con una retrocessione in serie B forse annunciata, ma ugualmente amara. Due le note liete: il costante attaccamento dei tifosi e la possibilità di ammirare un duo d’eccezione (Basile-Jorgensen).

Colpo di scena

Così si arriva stancamente alle porte dell’estate e nel giro di quarantotto ore tutto cambia. Perché Orzinuovi apre le porte a Stefano Mascio e al titolo sportivo di Treviglio per nuove ambizioni e prospettive. Uno stravolgimento che incendia due piazze – appunto Treviglio, improvvisamente orfana di una squadra, e pure Orzinuovi, che non intende seguire il nuovo corso – cui segue un inizio caratterizzato da contestazioni e diffidenze, solo in parte mitigate dalla costruzione di una squadra che intende puntare ai piani alti.

Gli addii

Ma non c’è pace perché il nuovo Gruppo Mascio Orzinuovi è presto vittima delle sue stesse contorsioni e contraddizioni. Già da ottobre al PalaBertocchi le porte sono girevoli. Eccellenti alcuni addii – vedasi la dipartita del tandem Infante-Muzio – presto seguiti dai primi scricchiolii sul campo. Il primo giocatore a salutare è la guardia Devoe.

Poi, nello stupore generale, è addio con Franco Ciani – il coach friulano scelto in estate quale punto di riferimento dell’intero progetto – e, da ultimo, con il capitano Vencato. Tra le novità, l’arrivo dell’Mvp della scorsa stagione Johnson e la promozione a capo allenatore di Simone Bianchi. Intorno alla Orzinuovi 2.0, adesso, a prevalere sono comunque i punti di domanda.