Basket B Interregionale, la Gardonese cade a Bologna

Si ferma dopo cinque vittorie la striscia di imbattibilità della Migal Gardonese: al PalaSavena di Bologna i biancoblù si arrendono 73-67 al termine di una gara dai mille volti, e salutano la vetta.

Non basta uno statuario Davico (22 al finale) a salvare i suoi: i valtrumplini pagano i ritmi serrati delle ultime settimane e soffrono l’assenza di Basso (rimasto a Gardone per un’influenza). Bologna sa esser corsara quando serve: messo il muso avanti ai 10’, subisce la remuntada dei valtrumplini, per poi restituire il favore con cinismo nell’ultimo quarto. Il parziale degli ultimi 10’ è un 25-11 che chiude i giochi senza particolari possibilità d’appello.

La cronaca

Gli uomini di Perucchetti sono lesti a portarsi avanti 9-8 in avvio di gara grazie alle lunghe leve di Jovanovic e Mazzantini: messo il muso avanti, però, i biancoblù si inceppano, consentendo ai locali di affondare il colpo con un grandissimo Barbotti e di chiudere ai 10’ avanti 20-12. I valtrumplini giocano a denti stretti anche in avvio di secondo quarto: Malagnini stappa il quarto sul 22-14, mentre i locali infieriscono dall’arco con Gamberini.

Sono i senatori bresciani ad ingranare la quarta: Motta e Davico mettono le basi per erodere il gap, il capitano infila il 31-34, e Santi firma il sorpasso per 33-34. I locali recuperano, ma sulla sirena è il numero 12 dei biancoblù a liberare l’ennesima bomba, che vale il 36 pari a metà.

La ripresa

Al ritorno sul parquet Gardone dimostra di essersi decisamente scrollata di dosso i fantasmi: Jovanovic si libera dall’arco e gli ospiti si portano rapidamente sul 50-41, forti di una difesa finalmente impeccabile e di maggiore precisione in zona offensiva. Bologna spinge ma è di nuovo capitan Davico a prendersi sulle spalle i suoi e a non permettere agli emiliani di erodere il gap: con sette punti di fila è lui ad agguantare il 56-44 per i suoi dalla linea della carità. Ai 30’ il tabellone luminoso segna 48-56.

All’ultimo giro di boa sono i biancoblù a partire con foga, ma Bologna è ben lontana dall’essere doma: Romanò prova a tenere a galla i suoi, agganciando il 56-61. Coach Perucchetti ferma tutto, ma la pausa non basta ad arginare la crisi: Gamberini prende per mano i suoi, aiutato da un Tinsley chirurgico dall’arco in una manciata di secondi. Il tabellone viene ribaltato sul 67-63, grazie ad un 13-0 secco degli emiliani. Gli ospiti non capiscono più come rialzarsi: Davico e Malagnini ci riescono a metà dai liberi, i senatori e Jovanovic cercano di riacciuffare la situazione, ma sul finale la Migal piega la testa.

Il tabellino

Bologna-Gardonese 73-67

Bologna: Tinsley 10, Costantini, Gamberini 23, Bianchini 3, Faldini ne, Osellieri 8, Ugolini ne, Ranieri 2, Barbotti 13, Romanò 11, Guerri 3. All.: Lunghini

Mi.Ga.L Gardonese: Davico 22, Porta, Santi 4, Grani 10, Tonut ne, Motta 11, Sambrici ne, Jovanovic 8, Mazzantini 7, Renna ne, Malagnini 5. All.: Perucchetti

Arbitri: Marchesi e Brambilla.

Note: parziali 20-12, 36-36, 48-56.