B interregionale, Gardonese batte Reggio Emilia 71-70

Un esordio di gala, in un palazzetto d’eccellenza. Termina con una vittoria per 71–70 l’incursione della Migal Gardonese al PalaBigi di Reggio Emilia che dà il la alla seconda stagione di B Interregionale dei valtrumplini.

Una montagna russa fatta di sorpassi e controsorpassi, nella quale i biancoblù si appellano ai senatori (mattatore dei suoi il solito Davico, con 18 punti a referto), ma trovano sostegno anche dai giovani, con 10 punti per Grani e Basso e 11 per Jovanovic.

Gli ospiti partono forte, allungandosi sin da subito su un 8-3 che gli emiliani rammendano rapidamente con Alberione: gli animi si scaldano e il match si trasforma in un punto a punto fatto di serrati botta e risposta. L’equilibrio non si spezza, e ai 10’ è 20-20. Nel secondo quarto sono sempre i valtrumplini ad aprire le danze con una bomba di Davico: i padroni di casa non faticano però a restare in scia, sorpassando con Caridi dalla lunetta sul 31-30. Per gli uomini di Perucchetti è momentaneo smarrimento, e Reggio Emilia riesce ad affondare il colpo fino alla sirena di metà (40-33).

La discesa negli spogliatoi si rivela però provvidenziale per i bresciani, che al rientro sul parquet orchestrano un terzo quarto magico (27-6 il parziale secco) frutto del collettivo intero, guidato come al solito da capitan Davico. Ai 30’ è 60-46 per i biancoblù. La partita, però, è ben lungi dall’essere chiusa: gli emiliani, mai domi, rispondono per le rime nell’ultima frazione grazie ad un super Alberione. I valtrumplini arrivano infatti sul 70-59 con tre minuti ancora da giocare, e abbassano la guardia troppo presto, subendo un rapido parziale di 7-0 che riapre i giochi a 30 secondi dalla fine (70-66). Motta non la chiude dalla linea della carità, e riaccende le speranze emiliane: non bastano però i punti di Frediani e Martelli per il colpaccio dei padroni di casa. La Migal regge, e conquista i primi due punti stagionali.

Il tabellino

Reggio Emilia 70

Gardonese 71

REGGIO EMILIA: Bonini ne, Stellato ne, Frediani 14, Alberione 29, Paparella, Longagnani 4, Obay ne, Martelli 2, Dabangdata 4, Lusetti, Codeluppi 4, Caridi 13.

All.: Baroni.

MI.GA.L GARDONESE: Davico 18, Porta ne, Santi 2, Grani 10, Tonut 5, Motta 3, Sambrici ne, Basso 10, Jovanovic 11, Mazzantini 8, Renna ne, Malagnini 4.

All.: Perucchetti

ARBITRI: Sabatino e Cantarini.

NOTE: parziali 20-20, 40-33, 46-60.