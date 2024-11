Basket B femminile, Pontevico reagisce e consolida la vetta

La Meccanica Fantini Pontevico archivia il passo falso della scorsa settimana con Brignano e rialza la testa vincendo 71-55 il match casalingo con Albino. Le bresciane si confermano infallibili tra le mura amiche – l’ultima sconfitta casalinga risale infatti al 29 aprile 2023, proprio con la compagine bergamasca – e, con i due punti, mantengono la testa della classifica nel campionato di serie B femminile.

Il match

Il gruppo di Doldi parte bene e raggiunge la doppia cifra di vantaggio già al termine dei primi 10'. Dopo una fase iniziale di studio le bassaiole confezionano con Bernardelli, Rossi e Catterina il parziale di 9-2 nel finale di quarto che permette loro di chiudere la prima frazione sul risultato di 22-12.

Ribaltone

Ha del clamoroso però quel che succede al rientro dopo la prima mini-pausa. La compagine ospite rialza la testa e, trascinata da Tomasoni centra il break di 12-0 che stordisce Pontevico ribaltando la gara.

Reazione

Nel momento di maggior difficoltà ci pensa però la solita Kotnis – seguita da Rossi e capitan Racchetti – a ridare ossigeno alle bassaiole e a riportarle avanti con 12 punti in 6 minuti che consentono alle padrone di casa di acciuffare il +6 all'intervallo (39-33).

Kotnis, trascinatrice e autrice di 23 punti - © www.giornaledibrescia.it

Dopo la pausa lunga la gara torna a viaggiare sui binari dell'equilibrio. Chessari stappa la ripresa, Rossi risponde con un 2 su 2 dalla linea della carità. Patelli mette la bomba del -5, ma è ancora Kotnis, questa volta supportata da De Cristofaro e Catterina, a trascinare Pontevico sul 51-44 a 10' dal termine.

Il finale

Albino tenta il tutto per tutto per restare attaccata alla gara nel finale, ma ci pensano le senatrici Racchetti e Rossi a chiudere virtualmente la gara col parziale di 8-0 a 4' dal termine che sa di sentenza. Albino non ne ha più: Pontevico controlla il match e mette in cassaforte la vittoria con i canestri di Lisa Pintossi e De Cristofaro.

Il tabellino

Pontevico-Albino 71-55

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 23, Visigalli, Racchetti 10, De Cristofaro 6, Bernardelli 2, Catterina 7, Adami ne, Vida 4, Rossi 17, S.Pintossi, L.Pintossi 2. All.: Doldi.

Edelweiss Albino: Tomasoni 7, Tall, Spreafico 2, Patelli 7, Bonfanti 3, Chessari 9, Carrara ne, Surini, Testa 3, Codolo 8, Della Corte 6, Albanelli 10. All.: Fassina.

Arbitri: Bernardelli e D’Amone.

Note: parziali 22-12, 39-33, 51-44.

La classifica

Pontevico e Usmate* 10, Varese, Carugate* e Milano Stars 8, Canegrate, Opsa Bresso e Busto Arsizio 6, BFM e Albino 4, Gallarate, Robbiano e Brignano 2, Broni 0. (*una gara in più)