Polonara, la malattia e l’addio al basket: Brescia sempre sullo sfondo

Alla fine Achille Polonara ha detto basta. L’ala trentaquattrenne in forza alla Dinamo Sassari ha annunciato il ritiro dal basket in un post su Instagram. «Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo... Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza. Avrei voluto che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima, e voglio che mi ricordiate per quel che ero ! Mi mancherai palla a spicchi», le sue parole.

Brescia sullo sfondo

Polonara era fermo da quasi un anno, dopo che nello scorso giugno gli era stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta: l’annuncio della sua vecchia società, la Virtus Bologna, era arrivato alla vigilia di gara-3 della finale scudetto contro Brescia. E ora, a pochi giorni dalla sfida della sua Dinamo Sassari proprio contro la Germani, Achille comunica a tutti il proprio addio al basket. Tra i molti commenti apparsi sotto al post c’è anche quello del capitano biancoblù Amedeo Della Valle: «Achi, sei un eroe. Sei un esempio per le generazioni di adesso e quelle che verranno. Invincibile».

La carriera

Già nell’autunno 2023 Polonara si era sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare, tornando in campo due mesi dopo. Nella sua carriera il lungo marchigiano ha indossato le canotte, fra le altre, di Varese, Reggio Emilia, Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris e Virtus Bologna. Nel suo palmarès uno scudetto, un campionato turco, uno spagnolo, uno lituano e la Fiba Europe Cup, conquistata durante il suo primo passaggio a Sassari nel 2019.