Basket, volley pallanuoto e rugby tra Brescia e mezza maratona

Prima contro seconda, biancazzurri contro nerazzurri. Questa è la settimana di Brescia-Pisa, scontro al vertice della serie B in programma sabato alle 16.15 al Rigamonti (diretta testuale su questo sito con pre e post partita, radiocronaca su radio Bresciasette, commenti su Teletutto grazie a “Tutti in campo”). L’obiettivo della squadra di Inzaghi è chiaro: restare in testa alla classifica e dare seguito al successo di una settimana fa a Vicenza.

Anticipa sempre a sabato la FeralpiSalò, che alle 17.30 al Turina ospita la Pergolettese: la squadra di Vecchi viene dal prezioso pareggio 1-1 ottenuto a Bolzano contro il Sudtirol e cerca punti per restare in alto in classifica. Cronaca testuale della sfida su questo sito.

Tutto ciò in un sabato comunque ricco dal punto di vista sportivo: nel rugby (Top 10) scende in campo il Transvecta Calvisano a Roma contro le Fiamme Oro, per recuperare il match rinviato un mese fa per una positività al Covid tra i capitolini. In acqua ci va invece l’An Brescia per la serie A di pallanuoto: impegno a Salerno prima di quello in Champions di martedì prossimo.

Serata speciale per il volley di serie B maschile: alle 20.30 a Bovezzo va in scena il derby tra Valtrompia e Radici TvCazzago che promette spettacolo sotto rete.

Nel basket, detto del turno di riposo della serie A e quindi della Germani Pallacanestro Brescia, è comunque una giornata piena con gli impegni tra le varie categorie di serie C Gold e Silver.

Domenica spazio al calcio dalla serie D alla Terza categoria, ma anche al basket con tre appuntamenti alle 18: in serie A2 maschile l’Agribertocchi Orzinuovi cerca punti salvezza in casa contro Piacenza; in A2 femminile l’inarrestabile corsa della Rmb Brixia capolista spera di non trovare un ostacolo in Crema, mentre in B maschile cerca punti pesanti la LuxArm Lumezzane.

Nel volley, in serie A2 femminile è scontro al vertice a Macerata tra Banca Valsabbina Brescia e le padrone di casa: si inizia alle 17, diretta tv su Teletutto2 canale 87 del digitale terrestre. In seire A2 maschile la Consoli McDonald’s Atlantide Brescia ospita alle 18 Reggio Emilia.

Chiusura con l’atletica, perché sempre domenica a Padenghe va in scena la mezza maratona: partenza alle 10 dal castello di Padenghe.

