Basket, pallavolo e pallanuoto nel fine settimana sportivo

Domenica, ore 16, le luci del PalaLeonessa si accendono per una delle sfide più attese della serie A di basket: la Germani Pallacanestro Brescia ospita la Virtus Bologna, non solo scudettata ma che in panchina ha il duo bresciano Sergio Scariolo-Andrea Diana. Questo uno degli appuntamenti clou del fine settimana, che radio Bresciasette seguirà con la radiocronaca e questo sito con la cronaca testuale.

Ferma invece la serie B di calcio per gli impegni delle nazionali, con il Brescia in testa alla classifica che tornerà in campo sabato 20 alle 18.30 a Vicenza. Scende in campo la serie C: domenica alle 14.30 al Turina la FeralpiSalò ospitano la Virtus Verona (cronaca testuale della partita su questo sito). Impegni anche per tutti i dilettanti, dalla serie D alla Terza categoria.

Al palo invece il Top 10 di rugby almeno per quello che riguarda il Transvecta Calvisano: un caso di positività al Covid della Lazio rimanda la partita dei gialloneri, che torneranno in campo venerdì 19 alle 20.30 contro Viadana con anticipo su Raisport

Sabato la pallanuoto si fa in due: dopo il successo in Champions contro il Barceloneta, la An Brescia torna in campionato per affrontare in trasferta Roma. Al via anche il campionato di serie A2 maschile che vede ai nastri di partenza la Waterpolo.

Per quanto riguarda il basket, rinviata la gara della Rmb Brixia di A2 femminile, il sabato vedrà in campo la serie C Gold e la serie C Silver, mentre domenica toccherà in A2 maschile all’Agribertocchi Orzinuovi e in serie B maschile alla LuxArm Lumezzane.

Chiudiamo con il volley: sabato a scendere in campo nella serie A2 femminile sarà la Banca Valsabbina Millenium Brescia che alle 20.30 affronta in trasferta Aragona. Diretta della sfida su Teletutto2, canale 87 del digitale terrestre. Sabato che vedrà impegnate anche le formazioni di B maschile, B1 e B2 femminile.

Domenica infine spazio alla Consoli Centrale McDonald’s Brescia, che proverà a rialzarsi dalla sconfitta con Cuneo ospitando alle 18 al San Filippo Castellana Grotte.

