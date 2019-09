Balotelli: «Giocare contro CR7? Bello, ma non mi esalta»

Pronto è sicuramente pronto. Almeno a parole. Anzi, a sentire Mario Balotelli nell’intervista in esclusiva a Dazn (che martedì sera trasmetterà l’anticipo Brescia-Juventus) anche fisicamente, «perché non sono stato così bene nemmeno ai tempi del Manchester City». Ma è sulla sfida delle sfide, quella tra lui e Cristiano Ronaldo, che Super Mario fa capire come la sua voglia di tornare in campo dopo quattro partite viste davanti alla tv (e anche ieri sono state diverse le storie su Instagram per festeggiare il successo dei compagni e la rete di Romulo) sia al massimo.

«Mario, l’idea di giocare contro Cristiano Ronaldo martedì sera ti esalta?» chiede l’intervistatore. «No, non mi interessa proprio», la secca risposta di Balotelli. Che poi però specifica: «È un grande campione, CR7 e Messi sono i due giocatori più forti del mondo, sarà sicuramente bello giocare contro di lui ma addirittura da esaltarmi no. Per me quella con la Juve è davvero una partita come le altre: cercherò di fare gol come ci proverò in tutte le gare in cui giocherò. Perché voglio vincere».

Morde il freno Super Mario, non vede l’ora di...

