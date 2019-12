Andrea Berta direttore sportivo dell'anno ai Globe Soccer Awards

L’orceano Andrea Berta è il direttore sportivo dell'anno. Il dirigente dell'Atletico Madrid ha ricevuto il «Best Sporting Director of the Year» ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni Communication per il Dubai Sports Council. In corsa c'erano anche Eric Abidal (Barcellona), Igli Tare (Lazio) e Marc Overmars (Ajax).

Berta iniziò la sua carriera nel Carpenedolo di Tommaso Ghirardi, prima di passare al Parma e successivamente al Genoa, per poi approdare in Spagna.

