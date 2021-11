Amichevole a Torbole: è sfida in panchina tra Inzaghi e Cellino

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cellino allenatore in panchina durante l'amichevole in casa a Torbole - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it