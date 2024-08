«Zio, portaci a casa il regalo»

Nicoletta Benedetti · Nipote di Beppe Manenti ciclista a Los Angeles ’84

Tra i più entusiasti per la partecipazione i sette nipoti che non vollero perdere l’occasione per chiedere allo zio un dono speciale

Giuseppe Manenti fu riserva a Los Angeles '84

La partecipazione dello zio Beppe Manenti alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 nella specialità del quartetto della cento chilometri di ciclismo (cronometro a squadre) era un evento di tale importanza che coinvolse tutta la famiglia del ciclista di Cologne. Tra i più entusiasti per la partecipazione i sette nipoti che non vogliono perdere l’occasione per questo grande avvenimento per chiedere allo zio un dono speciale. A raccontare di questa situazione è una delle nipoti di Manenti, Nicoletta