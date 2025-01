Winter Marathon, Bellini e Tiberti al comando dopo la prima tappa

Bellini-Tiberti, vincitori in carica, ripartiranno davanti a tutti questa mattina per la seconda tappa della Winter Marathon, la corsa per auto storiche lungo 14 passi dolomitici.

L’equipaggio della Franciacorta Motori ha chiuso al comando la prima tappa di giovedì sera – Madonna di Campiglio-Ponte di Legno-Campiglio. Secondi Aliverti-Merlo, terzi Salvinelli-Salvinelli. Dalle 10.30 di nuovo tutti in auto per la seconda e ultima tappa, la più lunga, che si concluderà in nottata.