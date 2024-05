Weekend lungo per il motociclismo bresciano: gli appuntamenti

Weekend «lungo» per il motociclismo bresciano: il motoclub Leonessa di Brescia sarà di scena a partire da oggi nella nona edizione del collaudato «Valli Bresciane Audax», manifestazione internazionale di «Adventouring»; il motoclub Galaello sarà a sua volta impegnato nell’organizzazione di una prova tricolore riservata ai piloti delle categorie Veteran, Femminile, Prestige, Superveteran, Veteran e Master.

La manifestazione del Leonessa si terrà nella giornata di domani ma già da oggi al Museo delle Mille Miglia si terranno le verifiche tecniche: dalle ore 15 infatti le moto ammesse al via (poco più di 100) dovranno sottoporsi alle verifiche tecniche (massa superiore ai 150 chilogrammi, conformità alle norme del Codice della strada, ecc.). E domattina, sempre dal Museo delle Mille Miglia, le prime partenze dalle 9 e 30: il percorso - circa 200 chilometri in buona parte fuoristradistici - presenta quest’anno la novità della «prova di abilità» tracciata all’interno dell’enduro park di Vestone; i primi arrivi, sempre in viale Bornata, sono previsti per le ore 17.

Domani al crossodromo Galaello di Gazzane di Preseglie, dalle 9 e 30, comincia la due giorni tricolore con le verifiche tecniche e strumentali; da domenica alle 8 i primi giri di «warm up» e, a seguire, le manches di tutte le categorie in gara (Superveteran, Veteran, Master, Prestige 125, Femminile) che animeranno il Galaello sino alla serata.