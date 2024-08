«Vorrei abbracciare Alice, sono fiera di lei»

Asia D’Amato · Ginnasta della Brixia e della Nazionale

L’oro vissuto da casa dalla gemella infortunata

Asia e Alice D'Amato - © www.giornaledibrescia.it

Ora vorrei solo abbracciare Alice e dirle dal vivo quanto sono fiera di lei! Quando ieri ho visto insieme alla nostra mamma il suo esercizio, ho capito subito che era da medaglia e io so bene quanto lei lo meriti. A parte questa incredibile gioia, è stata un’Olimpiade particolare per me, tosta, perché mai avrei immaginato di viverla solo da spettatrice. Era il mio obiettivo: dopo tanti infortuni avrei voluto riscattarmi con una medaglia a Parigi, sarebbe stata la ciliegina sulla torta della mia