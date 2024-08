Vertical e Nasego: Casto si prepara a un weekend con i campioni

Tanti campioni al via per aggiudicarsi la Nasego, attesissima tappa italiana della Valsir Mountain Running World Cup, in programma nel prossimo weekend.

La presentazione in municipio a Casto - © www.giornaledibrescia.it

Un appuntamento fondamentale per i migliori runners del ranking mondiale, pronti a battagliare per la classifica finale. Ieri, nella sala consiliare del Municipio di Casto, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 del Vertical (nona edizione) e del Trofeo Nasego (ventitreesima). Presenti i rappresentanti delle istituzioni locali, cioè i sindaci Fulvio Freddi (padrone di casa), Franco Zanotti (Bione), Bruno Bettinsoli (Lodrino), più Roberto Freddi (vice sindaco di Mura) e Diego Prandini (Assessore allo Sport di Casto) oltre al consigliere di Regione Lombardia Floriano Massardi e al presidente di Fidal Brescia Rolando Perri.

Tutti d’accordo sul fatto che questo evento rappresenti un’eccellenza a livello non solo regionale, ma anche internazionale e la presenza di tanti campioni del circuito lo dimostra. La formula è rodata e vincente: è caratterizzata dal volontariato, anima di questa manifestazione, ed è finalizzata a valorizzare il territorio, in particolare la montagna, con l’obiettivo di dare un’ulteriore spinta al turismo di queste valli. Ad Enrico Freddi di Abcf Comero e al direttore generale della manifestazione Alessandro Scolari il compito di addentrarsi nei particolari: il Vertical (in programma sabato 31) è la classica degli scalatori, una salita in direttissima da Casto alla Corna di Savallo. Mille metri di dislivello positivo in un totale di 4,2 chilometri.

Caratteristiche

Il Trofeo Nasego (domenica 1 settembre) invece è una corsa di 21 chilometri con dislivello positivo di 1300 metri che passerà dal Parco delle Fucine, dai Piani di Alone, dal Rifugio Nasego, da Comero e Famea. Novità di quest’anno è la Three Nations Nasego Mountains Running che coinvolge le rappresentative ufficiali di Scozia, Irlanda ed Inghilterra. Nell’evento, poi, ci sono altri due...eventi. Il primo è pensato per i più piccoli: venerdì sera alle 19.30 i ragazzi di elementari e medie potranno allenarsi insieme ai protagonisti della Coppa del Mondo, mentre domenica mattina alle 10 si disputerà la prima Nasego Kids Sprint, una vera e propria gara dedicata a loro, divisa per categorie. Il secondo è il «Volo della Fenice» (sabato alle 21 al centro sportivo di Comero), un’occasione per parlare del rapporto tra sport e disabilità grazie a due ospiti speciali, Paolo Mazzacani, campione di tennis, e Jenny Cottali, campionessa di tiro al volo e tiro a segno.