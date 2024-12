Veronica Yoko Plebani, l’argento della resilienza prima di una nuova sfida

Un argento che vale oro. Veronica Yoko Plebani ha centrato la missione anche in terra di Francia calpestando il podio marchiato con i tre agitos nella sua ultima interpretazione del para-triathlon.

Una ragazza nata sull’Oglio che per esultare si è dovuta tuffare nella Senna, con ventiquattr’ore di ritardo rispetto al previsto. In quel giorno in più Plebani ha fatto quadrare un cerchio destinato a rimanere aperto senza quell’ultimo sprint, più mentale che fisico, compiuto proprio a ridosso del

via.

La gara

Nuotare, pedalare e correre: 750 metri di bracciate nella Senna, 20 chilometri di pedalate attorno al Grand Palais, 5 chilometri di corsa con le protesi per presentarsi sulla passerella del Ponte Alessandro III. È stato un triathlon d’argento per la ventottenne di Palazzolo che ha migliorato di una posizione la terza casella giapponese di tre anni fa. Plebani ha sfoderato il miglior miscuglio della sua vita, in occasione della sua ultima recita nella specialità multipla. In un lunedì 2 settembre caldissimo, è nella frazione in bici che Plebani ha conquistato le posizioni da medaglie, mantenendole anche nella corsa. Un secondo posto che vale quanto un primo.

Nuovi stimoli

Lascerà il triathlon non per abbandonare lo sport, bensì per trovare nuovi stimoli altrove. Intanto però si è goduta un traguardo tanto sudato, quando sognato. Una donna capace di sapersi adattare a tutte le circostanze e di spaziare da un’arte all’altra.

È passata con profitto dalla canoa allo snowboard, dal nuoto alla bicicletta, fino alla corsa. E adesso, sognando i Giochi casalinghi di Milano-Cortina 2026, potrebbe rispolverare l’ambiente invernale.