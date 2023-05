Undicesima finale scudetto consecutiva per l'An Brescia che batte 11-8 in gara-2 l'Ortigia e conquista l'ultimo passo. Partita molto diversa da quella giocata a Mompiano in gara-1: in Sicilia i bresciani gestiscono bene il primo tempo, ma perdono la quadra nel secondo (l'ex Napolitano insacca 4 reti e costruisce il sorpasso dei siracusani).

Nel terzo e nel quarto periodo Brescia torna davanti e mantiene l'Ortigia a distanza. Il match si scalda e gli arbitri espellono Cassia e Vapenski per gioco pericoloso, coach Sandro Bovo per aver superato l'area tecnica a bordo piscina e, quasi sulla sirena finale, anche Edorado Di Somma per aver esultato dopo il gol dell'11-8.

Ora l'An troverà in acqua per la finale la Pro Recco, vincitrice dell'altra semifinale playoff contro il Telimar: gara-1 si gioca il 16 maggio in Liguria.

