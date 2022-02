Una psicoterapeuta bresciana dietro al trionfo di Sofia Goggia

Dietro al miracolo sportivo di Sofia Goggia c’è un bel pezzo di Brescia. Non solamente da un punto di vista sportivo, visto che è cresciuta al Rongai Pisogne allenata dal triumplino Devid Salvadori (ora tecnico delle slalomiste in Coppa del Mondo) ed è sempre stata considerata come la «quarta» delle sorelle Fanchini. Dietro all’impresa di Sofia Goggia, capace di cogliere l’argento olimpico in discesa a soli 23 giorni dal terribile infortunio di Cortina, c’è anche il lavoro di Romana Caruso, psichiatra e psicoterapeuta cittadina.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it