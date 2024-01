Torna la Winter Marathon dal 18 al 20 gennaio, 120 gli equipaggi al via

Si scaldano i motori della Winter Marathon, la gara invernale per auto d’epoca in programma dal 18 al 21 gennaio. Sarà la 36esima edizione di quella che è la più longeva gara invernale di regolarità. Ufficiale l’elenco dei partenti, che saranno 120, lungo un percorso di 520 chilometri - suddiviso nuovamente in 2 tappe - per un totale di 16 ore di guida. Saranno affrontati 15 passi dolomitici, 65 prove cronometrate e 9 di media intervallate da 32 rilevamenti segreti.

Il percorso

La gara partirà alle 19 di giovedì 18 gennaio dalla centrale Piazza Righi con le vetture impegnate in un percorso di 120 km con passaggio a Ponte di Legno e ritorno a Campiglio.

Venerdì 19 gennaio, dalle ore 10.30, la partenza della seconda tappa di 400 km attraverso le strade e i passi dolomitici più famosi del Trentino-Alto Adige: la prima parte riporterà i concorrenti in Val di Sole con i passaggi a Dimaro (dove è prevista una serie inedita di prove) e Fondo, il valico del Passo della Mendola e, passando per il Safey Park di Vadena, fino al controllo orario previsto alla Fiera di Bolzano. Poi la Val d’Ega, sui Passi Lavazè e Pramadiccio, passaggi a Moena e Canazei, l’affascinante salita verso il Passo Sella a quorta 2240 metri. Lungo il percorso anche il valico del Passo Gardena, Corvara, il Passo Campolongo, il Passo Pordoi, il Passo Costalunga, il Passo Palade e successivamente il rientro attraverso la Val di Non e la Val di Sole verso le ultime prove cronometrate e il controllo orario finale di Folgarida in attesa del ritorno della prima auto in Piazza Righi a Campiglio previsto alle ore 23.30.

Il laghetto ghiacciato

Sabato 20 gennaio alle ore 13.15 i due classici trofei-spettacolo fuori classifica sul laghetto ghiacciato di Campiglio; il primo riservato ai primi 8 equipaggi interamente stranieri classificati alla Winter Marathon mentre il secondo ai primi 32 classificati assoluti.

Tra i 120 equipaggi al via è confermata la presenza del pilota e volto Sky Sport F1 Davide Valsecchi su Lancia Fulvia Coupé Rally 1.3 HF del 1968 alla sua quinta personale partecipazione consecutiva.

