Tiro a segno, Maldini argento e Monna bronzo nella pistola da 10 metri

È una grande Italia a Chateauroux dove, nella finale olimpica della pistola 10 metri, arrivano due medaglie: Federico Nilo Maldini è argento con 240.0 mentre Paolo Monna si mette al collo il bronzo con 218.6.

Sul gradino più alto del podio sale invece il cinese Xie Yu col punteggio complessivo di 240.9.

«È una medaglia straordinaria, non trovo le parole ma sono veramente contento. Averla presa insieme a Paolo Monna è ancora più bello: abbiamo passato insieme tanti momenti, ma non eravamo mai saliti insieme sul podio, e su quello olimpico è ancora più bello». È un Federico Nilo Maldini emozionatissimo quello che parla dopo la premiazione dell'argento nella pistola 10 metri «Quando ho capito che eravamo arrivati tutti e due a medaglia – aggiunge – la felicità è aumentata. Sono contentissimo di condividere con lui questo momento. L'ultima doppietta azzurra nel 1932? Pensare che capita ogni 100 anni mi manda al settimo cielo».

La spedizione azzurra ai Giochi di Parigi sale così a quota 5 medaglie, due d'argento e tre di bronzo.

«Queste due medaglie sono una soddisfazione immensa, un lavoro durato due anni e mezzo» ha detto Costantino Vespasiano, Presidente dell'Unione Italiana di Tiro a Segno, commentando l'argento e il bronzo azzurri nella pistola 10 metri. «Siamo ripartiti da zero e siamo riusciti a creare un gruppo con splendide individualità. Ringrazio i nostri campioni: è un regalo per chi ci ha sempre supportato e per tutta l'Italia sportiva».

«È un sogno che si realizza»: Pierluigi Ussorio, Direttore della Preparazione Olimpica e Paralimpica trattiene a stretto le lacrime. «Arriviamo da due anni difficili dove ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare con serietà, impegno e professionalità. Ringrazio tutti, siamo stati meravigliosi».