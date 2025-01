Perché Jannik Sinner al momento non ha rivali

Decontratto, potentissimo, veloce, preciso, «strangolante»: adesso le sfide della terra e dell’erba

Jannik Sinner alza le mani al cielo dopo il trionfo agli Australian Open - Foto Epa/Joel Carrett © www.giornaledibrescia.it

Sul veloce, adesso, non ha rivali. Se gioca così, proprio non ne ha. Jannik Sinner pare aver portato il tennis a un altro livello, almeno quando si tratta di giocare sulla superficie che predilige. Rendono molto bene l’idea le parole pronunciate da Casper Ruud dopo una rumba colossale inflittagli dall’altoatesino, alle ultime Atp Finals. «Non ti lascia respirare – le parole del norvegese –. Per me, dalla tv, in tanti non si rendono conto di quanto giochi veloce Sinner. Per capirlo lo devi guarda