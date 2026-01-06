Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Tennis, 43° Circuito di Natale: i risultati delle finali

Matteo Beltrami
Lorenzo Bodei superstar in tre categorie. Oltre a lui si sono imposti Fregoni, Damioli, Astori e Barcellandi
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Tennis, Circuito di Natale: finali
    Tennis, Circuito di Natale: finali - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
AA

Un tripudio di emozioni ha caratterizzato l’edizione numero 43 del Circuito di Natale, appuntamento che dal 1982 riunisce ragazzi e ragazze accomunati dalla passione per la racchetta. Le finali al Palazzetto Azzurri d’Italia sono state un evento nell’evento, dove a vincere non sono stati solo i più meritevoli, ma anche i giovani atleti, i maestri, i genitori e i parenti che hanno gremito le tribune di via Nullo.

Insomma, una grande carovana di gente riunitasi per celebrare lo sport che più di tutti «prepara i ragazzi alla vita», citando le parole del maestro Emidio Rossi, artefice e collante di questa manifestazione che da decenni accompagna le feste natalizie con la sua Tennis School. Ma essendo questo un torneo, in cui di fatto esistono vincitori e sconfitti, bisogna anche dar credito a chi ha meritato sul campo; ecco allora i responsi delle finali – giocate al meglio dei 9 games con killer point sul 40 pari – suddivisi per anno.

I vincitori

Per la Categoria 2017/2018 a trionfare è stato Lorenzo Fregoni della scuola tennis di Bedizzole, che ha sconfitto per 9-6 il compagno di scuderia Marco Procino Bersanini. Nei 2016 a imporsi è stato Giovanni Damioli anche lui del Bedizzole su Marco Tanfoglio Primo (Gardone Val Trompia) con il punteggio di 9-1. Lorenzo Bodei (Nuvolento) ha vinto la prima delle sue tre finali nella categoria 2015, battendo per 9-0 Filippo Bonsi (Gardone Val Trompia). Per quanto riguarda i 2014 successo per Lorenzo Astori (Bovezzo), che ha battuto Alessandro Bolzoni (San Martino) per 9-6.

Lorenzo Bodei, grande protagonista di giornata - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Lorenzo Bodei, grande protagonista di giornata - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nella categoria 2013 bis per Lorenzo Bodei, vittorioso per 9-6 su Michele Fontana (Borgosatollo). Lo stesso campioncino di Nuvolento si è imposto anche nell’ultima finale di giornata, quella relativa alla categoria 2012, dove ha sconfitto Tommaso Piglia (Club Azzurri) per 9-5, nonostante una falsa partenza che non gli ha impedito di ribaltare il risultato. Infine, nella categoria 2009, premiata senza aver partecipato al Master Finale, la coppa è andata a Francesco Barcellandi (Club Azzurri), che è prevalso in finale su Filippo Lancelotti (Gardone Val Trompia).

La cerimonia di premiazione

Ai responsi del campo sono seguite la tradizionale consegna delle coppe, dove a premiare i ragazzi ci sono stati: Roberto Rossini, presidente del Consiglio comunale; Emilio Scalfi, presidente del Csi; Matteo Grandelli, assessore del Comune di Bovezzo, assieme al consigliere Ermanno Franzoni; e infine Francesca Orzan, assessore allo Sport di Borgosatollo.

A margine della manifestazione a prendere la parola è il maestro Rossi, che ha voluto omaggiare i suoi compagni di viaggio in questa avventura, i maestri della sua scuola tennis che nel corso dei vari decenni hanno contribuito a svezzare i bambini di ieri e i ragazzi di oggi: Alessandro Serana, Manuel Bazzani, Marco Pedrini, Renzo Cominassi, Roberto Mangiarini, Matteo Frugoni e Marco Donna. Tutti loro, con le loro scuole tennis sparse per la provincia, fungono da serbatoi di crescita per le future generazioni di tennisti. I futuri campioncini del Circuito di Natale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
tennisCircuito di NataleBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario