Tennis, 43° Circuito di Natale: i risultati delle finali

Un tripudio di emozioni ha caratterizzato l’edizione numero 43 del Circuito di Natale, appuntamento che dal 1982 riunisce ragazzi e ragazze accomunati dalla passione per la racchetta. Le finali al Palazzetto Azzurri d’Italia sono state un evento nell’evento, dove a vincere non sono stati solo i più meritevoli, ma anche i giovani atleti, i maestri, i genitori e i parenti che hanno gremito le tribune di via Nullo.

Insomma, una grande carovana di gente riunitasi per celebrare lo sport che più di tutti «prepara i ragazzi alla vita», citando le parole del maestro Emidio Rossi, artefice e collante di questa manifestazione che da decenni accompagna le feste natalizie con la sua Tennis School. Ma essendo questo un torneo, in cui di fatto esistono vincitori e sconfitti, bisogna anche dar credito a chi ha meritato sul campo; ecco allora i responsi delle finali – giocate al meglio dei 9 games con killer point sul 40 pari – suddivisi per anno.

I vincitori

Per la Categoria 2017/2018 a trionfare è stato Lorenzo Fregoni della scuola tennis di Bedizzole, che ha sconfitto per 9-6 il compagno di scuderia Marco Procino Bersanini. Nei 2016 a imporsi è stato Giovanni Damioli anche lui del Bedizzole su Marco Tanfoglio Primo (Gardone Val Trompia) con il punteggio di 9-1. Lorenzo Bodei (Nuvolento) ha vinto la prima delle sue tre finali nella categoria 2015, battendo per 9-0 Filippo Bonsi (Gardone Val Trompia). Per quanto riguarda i 2014 successo per Lorenzo Astori (Bovezzo), che ha battuto Alessandro Bolzoni (San Martino) per 9-6.

Lorenzo Bodei, grande protagonista di giornata - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nella categoria 2013 bis per Lorenzo Bodei, vittorioso per 9-6 su Michele Fontana (Borgosatollo). Lo stesso campioncino di Nuvolento si è imposto anche nell’ultima finale di giornata, quella relativa alla categoria 2012, dove ha sconfitto Tommaso Piglia (Club Azzurri) per 9-5, nonostante una falsa partenza che non gli ha impedito di ribaltare il risultato. Infine, nella categoria 2009, premiata senza aver partecipato al Master Finale, la coppa è andata a Francesco Barcellandi (Club Azzurri), che è prevalso in finale su Filippo Lancelotti (Gardone Val Trompia).

La cerimonia di premiazione

Ai responsi del campo sono seguite la tradizionale consegna delle coppe, dove a premiare i ragazzi ci sono stati: Roberto Rossini, presidente del Consiglio comunale; Emilio Scalfi, presidente del Csi; Matteo Grandelli, assessore del Comune di Bovezzo, assieme al consigliere Ermanno Franzoni; e infine Francesca Orzan, assessore allo Sport di Borgosatollo.

A margine della manifestazione a prendere la parola è il maestro Rossi, che ha voluto omaggiare i suoi compagni di viaggio in questa avventura, i maestri della sua scuola tennis che nel corso dei vari decenni hanno contribuito a svezzare i bambini di ieri e i ragazzi di oggi: Alessandro Serana, Manuel Bazzani, Marco Pedrini, Renzo Cominassi, Roberto Mangiarini, Matteo Frugoni e Marco Donna. Tutti loro, con le loro scuole tennis sparse per la provincia, fungono da serbatoi di crescita per le future generazioni di tennisti. I futuri campioncini del Circuito di Natale.