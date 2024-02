Tennis, carica Cecchinato: «L’obiettivo? Tornare tra i primi 100 al mondo»

Il bresciano d’adozione si è affidato a uno staff catalano: Santiago del Cile e Bolivia sono nel mirino

Marco Cecchinato in allenamento al Timing - © www.giornaledibrescia.it

«Non nascondo il mio obiettivo: tornare nei primi cento al mondo entro fine stagione. Non devo dimostrare più niente a nessuno, la sfida è con me stesso». Tornare non è entrare. L’ingresso era già avvenuto. E non solo in Top 100, bensì molto più su. Il 25 febbraio 2019, a 25 anni, Marco Cecchinato - secondo il cervellone dell’Atp - era il sedicesimo miglior tennista del pianeta. L’oggi trentunenne palermitano, ma bresciano d’adozione - qui è nata e abita la moglie - occupa la posizione 202 del r