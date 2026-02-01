Alcaraz batte Djokovic e vince il suo primo Australian Open

Carlos Alcaraz vince il suo primo Australian Open. Il numero uno del tennis mondiale conquista lo Slam sul cemento di Melbourne Park battendo in finale Novak Djokovic in quattro set, con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Il campione spagnolo, primo favorito del tabellone e leader della classifica Atp, parte in salita: nel primo set è il serbo a imporsi in mezz’ora, mostrando a lungo una netta superiorità e chiudendo 6-2. Stesso parziale nel secondo set, ma a parti invertite. Alcaraz cresce progressivamente, prende il controllo degli scambi e ristabilisce l’equilibrio del match.

Nel terzo set regna l’equilibrio fino alla fase finale, quando Alcaraz accelera e piazza il break decisivo nell’ultimo game, chiudendo 6-3. Il quarto set è il più combattuto: Djokovic resta agganciato fino al 5-5, poi lo spagnolo trova l’allungo decisivo e chiude 7-5, conquistando il titolo.

Per Alcaraz si tratta del quarto successo contro Djokovic in uno Slam. Diventa il terzo giocatore per numero di vittorie sul serbo nei Major, alle spalle di Rafael Nadal (11) e Roger Federer (6). È inoltre il secondo spagnolo della storia a vincere l’Australian Open, dopo Nadal nel 2009 e nel 2022, e il più giovane dell’Era Open a raggiungere quota sette titoli Slam.