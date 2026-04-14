Tamburello: serie B femminile, per la new entry Nigoline un buon inizio

Con l’inizio del torneo della serie B femminile, la stagione open del tamburello bresciano entra ufficialmente nel vivo.

Serie B

Serie B femminile: il Capriano A si è imposto al tie break - © www.giornaledibrescia.it

Ottimo esordio per il Nigoline, new entry, che schiera un mix equilibrato di giovani atlete ed esperte. Guidata dal tecnico Giacomo Camanini, la rosa composta da Monia Donadoni, Chiara Lombardi, Giulia Locatelli, Benedetta Trionfini, Giorgia Frosio, Ilaria Testa e Martina Camanini supera con un netto 2-0 (6-0, 6-0) la Pieese, mettendo in mostra una prestazione corale di grande qualità.

Più combattuta la sfida tra Capriano A e Cavrianese, con le bresciane Beatrice Peroni, Sara Agosti, Giorgia Saottini, Veronica Ferretti, Laura Pezzali, Elisa Ferri e la giovane Arianna Archiati, guidate da Alessandro Ferretti e Alfredo Agosti, che si impongono al tie-break 2-1 (4-6, 6-3, 9-7).

Sconfitto il Capriano B in serie B femminile - © www.giornaledibrescia.it

Nulla da fare invece per il Capriano B, superato dal Cavalcaselle per 2-0 (6-1, 6-0) al termine di una gara sempre controllata dalle veronesi. Un avvio di stagione sotto tono per Anna Baratti, Elena Scalvenzi, Chiara Piovanelli, Anna Mor, Federica Ferretti, Greta Pellegrini e la stessa Bottarelli, sotto la guida dei tecnici Fabio Piovanelli e Stefano Lonardini, ma l’intento è quello di migliorare rendimento e risultati, dopo un’annata di crescita.

Serie C

Capriano A e Capriano B hanno dato vita a un bel derby - © www.giornaledibrescia.it

Spicca il derby tra Capriano A e Capriano B, vinto da quest’ultimo per 2-0 (6-4, 6-5). Una partita equilibrata nel punteggio, ma decisa nei momenti chiave dalla maggiore concretezza del Capriano B, capace di sfruttare meglio le occasioni, mentre il Capriano A paga alcune indecisioni nei frangenti decisivi.

Serie D

Poco da fare in serie D per il Borgosatollo © www.giornaledibrescia.it

Nel girone mantovano Nigoline e Castellaro danno vita a una sfida lunga oltre due ore e quaranta minuti vinta dagli ospiti per 2-1 (5-6, 6-4, 7-9). Successo netto invece del Sacca sul Borgosatollo per 2-0 (6-3, 6-3), mentre nel girone bergamasco il Gussago cade in trasferta contro il San Paolo d’Argon per 2-0 (6-3, 6-1).

Serie D: il Nigoline cede dopo una lunga maratona - © www.giornaledibrescia.it

Le classifiche

Serie B femmnile. Nigoline e Cavalcaselle 3, Capriano A 2, Cavrianese 1, Pieese e Capriano B 0.

Serie C. Capriano B 8, Ceresara 7, Cereta 5, Dossena e Capriano A 4, Medole e Malavicina 3, Madone 2.

Serie D (Bergamo): San Paolo d'Argon 12, Serina 11, Torre de Roveri e Malpaga 9, Pontirolo 7, Grassobbio e Bonatese 6, Roncola, Gussaghese e Bonate Sotto 0.

Serie D (Mantova): Cavrianese 7, Sacca 6, Guidizzolo 5, Pozzolese 4, Castiglione 3, Castellaro 2, Nigoline, Sordelliana e Borgosatollo 1.