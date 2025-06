Tamburello, serie B femminile: il Capriano A vince contro la squadra B

In serie B femminile, il Capriano A batte 2-0 (3-6,0-6) le cugine della formazione B alla fine di un derby senza plot twist. Dopo una partenza decisa delle veterane, che si portano sul 2-0, le giovani trovano una buona reazione e riprendono le avversarie sul 3-3, portandosi poi a 40-15 nel gioco del 4-3. Qualche indecisione di troppo e un pizzico di sfortuna permettono il rientro e il traguardo del primo set, con qualche brivido alle avversarie. Secondo set in caduta libera per le giovani, con tenuta mentale ormai smarrita e conseguente consegna delle armi.

Serie C

In serie C ancora una prestazione convincente dei giovani del Capriano B, che con un agile 2-0 (2-6,1-6) espugnano il campo a Torre de Roveri: a nulla valgono i vari cambi di ruolo degli avversari, la strategia non ribalta l'andamento della partita. Il Capriano A perde 2-0 (5-6,4-6) contro il Malavicina dopo una partita iniziata male, ma recuperata bene (sotto 5-0 nel primo set, i collinari hanno saputo reagire fino al 5 pari), non abbastanza da strappare punti: i ragazzi di mister Casanova sono rimasti poco lucidi nei momenti fondamentali, ma il gioco migliora rispetto alla settimana scorsa.

Serie D

Sul campo della serie D il protagonista è stato il grande caldo, che ha spento lo scontro tra Roncola e Nigoline: sottotono rispetto alle ultime partite, i bresciani ne escono comunque vittoriosi per 2-0 (3-6,1-6) sfoggiando un gioco che lascia poco spazio agli avversari e si merita ampiamente i tre punti.

Prossimi appuntamenti

Penultima di ritorno domenica 22 per la B femminile del Capriano, con il team A impegnato in casa con la Pieese e il team B contro le favorite dell'Alegra Settime. La serie C torna in campo sabato 21: la gussaghese in trasferta affronterà il Cesesara, mentre Borgosatollo e Capriano B cercano punti in casa contro Torre de Roveri e Medole. Appuntamento a domenica 22 invece per il Capriano A, impegnato sul campo dell'Arcene. In D scontro tra Nigoline e Bonatese.

Classifica

Serie B femminile: Alegra Settime 24, Pieese 17, Capriano A 13, Cavrianese 12, Guidizzolo 5, Capriano B 1

Serie C: Arcene 33, Ceresara 31, Capriano B 24, Medole 23, Malavicina e Madone 22, Capriano A 20, Gussaghese 8, Borgosatollo 6, Torre de Roveri 3

Serie D: Dossena 36, Serina e Pontirolo 22, Malpaga e Bonatese 15, Nigoline 14, Grassobbio 11, Bonate Sotto 9, Roncola 2