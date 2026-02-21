Giornale di Brescia
Il taekwondoka Davide Nunziati vince un oro in Albania

Elisa Rossi
Tre atleti i giovani bresciani in gara: a Tirana trionfa la Deva Taekwondo di Nave
Davide Nunziati conquista un oro in Albania © www.giornaledibrescia.it
Davide Nunziati conquista un oro in Albania © www.giornaledibrescia.it
«Ero giù perché avevo perso la gara del giorno prima, poi ho cercato la vittoria nella mia testa, mi sono impegnato ed è andata bene. Sono stato molto contento»: sono le parole di Davide Nunziati, 14enne di casa a Concesio, che lo scorso fine settimana ha vinto un oro al Top Tirana trophy nel Taekwondo, un'arte marziale coreana da combattimento a contatto pieno basato principalmente sui calci.

I numeri

Nel Bresciano sono circa 200 i praticanti di questa disciplina, tra i 4 e i 63 anni, che viene praticata in tre società, Deva Taekwondo, che ha sede a Nave e Gardone Valtrompia, Leonessa Brescia e Cus.

La gara

Tre i bresciani arrivati in Albania per l'European Grand Prix qualification, Davide Nunziati, appunto, Giacomo Savio e Eli Kopliku, il primo della Deva Taekwondo di Nave e gli altri due della Leonessa Brescia.

Il successo di Davide è stato ancora più importante perché è reduce da un infortunio ai piedi e la vittoria gli infonde quella sicurezza che a un atleta serve dopo un momento difficile.

Davide Nunziati con il suo allenatore Marco Esposito © www.giornaledibrescia.it
Davide Nunziati con il suo allenatore Marco Esposito © www.giornaledibrescia.it

«Per lui è stato un riscatto - sottolinea il suo allenatore, Marco Esposito -. Alcuni atleti che ha affrontato erano molto forti, erano gli stessi della gara principale del Grand Prix, quindi ha dato prova di potercela fare». E così Davide potrebbe provare presto anche con un’altra qualificazione, forse già a maggio in Slovenia.

Il futuro

Intanto, questo fine settimana, Davide andrà a Busto Arsizio per l’Insubria cup e a fine marzo, il 28 e 29, sempre a Busto, parteciperà ai Campionati italiani.

Quando si chiede a Davide quale sia il suo obiettivo sportivo, con voce timida, ma dal tono deciso risponde: «Il mio sogno più grande è entrare in Nazionale e vincere gli italiani». E allora in bocca al lupo al giovane taekwondoka, speriamo di vederti in azzurro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Brescia
